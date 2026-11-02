Theo Bộ Quốc phòng Nga, phi đội máy bay lên thẳng của Lực lượng Không quân Lục quân nước này đang được tích cực nâng cấp với các trực thăng tấn công Ka-52 và trực thăng vận tải Mi-26 thế hệ mới.

Việc thành lập phi đội đầu tiên với trực thăng Mi-1, xuất hiện vào năm 1948, được coi là khởi đầu của Không quân Lục quân Nga. Ngày nay, trực thăng được sử dụng tích cực trong nhiều lĩnh vực.

Tuyên bố nhấn mạnh Hàng không Lục quân đã chứng minh hiệu quả cao trong việc tiêu diệt nhiều mục tiêu khác nhau, bao gồm cả máy bay không người lái của đối phương.

"Phi đội trực thăng đang được tích cực hiện đại hóa, các đơn vị không quân đang nhận được các máy bay lên thẳng Ka-52M và Mi-28NM hiện đại, trực thăng vận tải sản xuất hàng loạt lớn nhất thế giới Mi-26T2V, và nhiều phiên bản khác nhau của Mi-8", thông cáo nói rõ.

Trực thăng vận tải Mi-26T2V có kích thước rất lớn.

Mi-26 là loại máy bay lên thẳng được sản xuất hàng loạt có tải trọng lớn nhất thế giới. Nó đủ khả năng nâng 25 tấn hàng hóa lên độ cao 4.100m và đã thiết lập 14 kỷ lục quốc tế.

Trực thăng Mi-26T2V là phiên bản hiện đại hóa dành cho Bộ Quốc phòng Nga, có hệ thống điện tử hàng không thế hệ mới nhất với độ tin cậy ở mức cao.

Hệ thống này cho phép trực thăng bay tự động dọc theo tuyến đường, đi đến điểm định trước, tiếp cận hạ cánh, cũng như cơ động trước khi hạ cánh và quay trở lại sân bay chính hoặc sân bay dự bị.

Ngoài ra, chiếc trực thăng Mi-26T2V còn được trang bị tổ hợp phòng thủ tên lửa Vitebsk, thiết bị được điều chỉnh cho kính nhìn ban đêm. Những cải tiến cũng ảnh hưởng đến hệ thống định vị và liên lạc vệ tinh của máy bay lên thẳng.

Theo Lenta