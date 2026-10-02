Không quân Đức tăng cường sức mạnh bằng 16 vận tải cơ A400M thế hệ mới

Bộ Quốc phòng Đức dự định mua thêm 16 máy bay vận tải quân sự Airbus A400M cho Không quân Đức (Luftwaffe) nhằm nâng cao khả năng không vận - điều mà Bộ trưởng Boris Pistorius dự kiến ​​sẽ sớm công bố.

Chương trình mua sắm máy bay vận tải của Không quân Đức trước đó được coi là đã hoàn thành khi lực lượng này nhận chiếc A400M thứ 53 đồng thời là cuối cùng vào tháng 4 năm nay.

Tuy nhiên theo dự thảo ngân sách giai đoạn 2028 - 2032, chính phủ Đức đã phân bổ thêm 3,6 tỷ euro cho việc mua sắm máy bay vận tải mới, theo thông tin được tờ Bild cung cấp.

Do thiếu không gian tại căn cứ không quân Wunstorf ở Hạ Saxony, Không quân Đức có thể phải cho một số máy bay vận tải cũ nghỉ hưu sớm để nhường chỗ cho những chiếc mới mua.

A400M Atlas là loại máy bay vận tải quân sự tầm xa 4 động cơ cánh quạt rất hiện đại do Airbus Military phát triển với mục đích thay thế Transall C-160 và Lockheed Martin C-130 Hercules.

Dự án nghiên cứu chế tạo vận tải cơ hạng nặng A400M được khởi động từ năm 2007, máy bay thực hiện lần cất cánh thử nghiệm đầu tiên ngày 11/12/2009 và chính thức ra mắt vào năm 2013.

A400M có kíp lái 3 - 4 người; chiều dài 45,1 m; sải cánh 42,4 m; chiều cao 14,7 m; trọng lượng cất cánh tối đa 141.000 kg; trọng lượng hạ cánh tối đa 122.000 kg; tải trọng chuyên chở lớn nhất 37.000 kg hoặc 116 binh sĩ.

Máy bay được trang bị 4 động cơ cánh quạt Europrop TP400-D6 công suất 8.250 kW mỗi chiếc, cho tốc độ 780 km/h; tầm hoạt động 3.298 km khi mang tải trọng tối đa; trần bay 11.300 m.

Điểm độc đáo của chiếc vận tải cơ hạng nặng A400M đó là mặc dù trọng lượng rất lớn nhưng quãng đường cất - hạ cánh trên đường băng chiến thuật lần lượt chỉ là 980 m và 770 m.

Đặc biệt hơn theo nhà sản xuất, chiếc A400M thậm chí có thể cất hạ cánh trực tiếp ngay trên nền cát sa mạc hoặc thậm chí là bãi biển thông thường, đây là ưu điểm lớn của nó so với nhiều đối thủ cạnh tranh trong cùng phân khúc.

Khi mang lính dù, binh sĩ thoát ly bằng cửa bên hoặc cửa sau. Chiếc phi cơ có thể bay tự động ở độ cao thấp trong điều kiện khí tượng đơn giản, đồng thời thực hiện việc chuyển nhiên liệu trong khoang cho trực thăng.

Ngoài ra A400M có thể sử dụng trong nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, đặc biệt là phản ứng nhanh trong các tình huống khẩn cấp. Bên cạnh Đức, máy bay còn được khai thác bởi 8 nước khác bao gồm Kazakhstan, Bỉ, Pháp, Luxembourg, Anh, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha.