Không qua đấu thầu, hàng loạt dự án khu đô thị tại TP Đồng Nai bị bãi bỏ chủ trương đầu tư

Phối cảnh Khu dân cư Điền Phước, nay thuộc phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai.

UBND TP Đồng Nai vừa ban hành các quyết định bãi bỏ chủ trương đầu tư các dự án khu dân cư, khu đô thị đã được chấp thuận trước đây. Lý do chung được nêu trong các quyết định là việc lựa chọn nhà đầu tư không thông qua đấu thầu, chưa thực hiện theo khoản 2 Điều 22 Luật Nhà ở năm 2014, nên không bảo đảm điều kiện pháp lý để tiếp tục các thủ tục về đất đai, xây dựng.

Cụ thể, ngày 17/8/2026, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2283/QĐ-UBND, bãi bỏ Quyết định chủ trương đầu tư số 2882/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 đối với dự án Khu dân cư thương mại đô thị mới tại xã Long Tân và xã Phú Hội, trước đây được cấp cho Công ty TNHH Địa ốc Chợ Lớn; vị trí dự án hiện thuộc phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai.

Ngày 22/8/2026, UBND thành phố tiếp tục ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND, bãi bỏ chủ trương đầu tư Khu dân cư Điền Phước, trước đây được cấp cho Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Điền Phước tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, nay thuộc phường Nhơn Trạch.

Đến ngày 11/9/2026, Quyết định số 2711/QĐ-UBND được ban hành, bãi bỏ chủ trương đầu tư Khu dân cư cao cấp Đại Phong Tân Vạn của Công ty CP Đầu tư dự án Trường Thư Vina. Dự án trước đây nằm tại phường Tân Vạn, TP Biên Hòa, nay thuộc phường Biên Hòa, TP Đồng Nai.

Riêng ngày 15/9/2026, UBND TP Đồng Nai đồng loạt ban hành 4 quyết định khác. Trong đó, Quyết định 2780/QĐ-UBND bãi bỏ chủ trương dự án khu dân cư theo quy hoạch rộng 12,97 ha tại xã Phú Hội cũ, do liên danh Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Xanh, Công ty CP Thương mại Ngôi Nhà Mới và Công ty CP Đầu tư PMT Land Việt Nam thực hiện.

Quyết định 2781/QĐ-UBND bãi bỏ chủ trương dự án Khu dân cư và cây xanh kết hợp dịch vụ giải trí của Công ty CP Thiên Hà Group tại xã Phú Đông cũ, nay thuộc xã Đại Phước.

Cùng ngày, Quyết định 2782/QĐ-UBND bãi bỏ chủ trương đầu tư Khu đô thị ASIA Phước An của Công ty CP Đầu tư ASIA Phước An; Quyết định 2783/QĐ-UBND bãi bỏ chủ trương đầu tư Khu dân cư xã An Viễn của Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Việt Phát.

Các quyết định nêu trên đều xác định sau khi bãi bỏ chủ trương đầu tư, các sở, địa phương liên quan phải rà soát, xử lý những nội dung còn tồn tại theo pháp luật chuyên ngành. Đối với khu đất của từng dự án, cơ quan chức năng được giao rà soát, đề xuất hình thức đầu tư phù hợp với quy hoạch được duyệt và quy định hiện hành.