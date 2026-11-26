Ba bằng chứng củng cố niềm tin mở rộng mô hình

Tham gia phiên thảo luận với chủ đề trở thành doanh nghiệp đáng đầu tư trong khuôn khổ sự kiện, bà Nguyễn Bạch Điệp bày tỏ góc nhìn lạc quan về triển vọng tăng trưởng của thị trường Việt Nam. Theo Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT Retail, niềm tin này xuất phát từ ba yếu tố nền tảng gồm sức mua thuận lợi của thị trường nội địa, tiến trình cải cách về thể chế cùng hạ tầng và sự tham gia ngày càng sâu của Việt Nam vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Từ thực tế phát triển chuỗi nhà thuốc Long Châu, bà Nguyễn Bạch Điệp khẳng định quyết định tiếp tục đầu tư mở rộng phải dựa trên bằng chứng cho thấy mô hình kinh doanh đang thực sự hiệu quả và có khả năng nhân rộng. Có ba yếu tố quan trọng giúp bà cùng Hội đồng quản trị FPT Retail củng cố niềm tin vào chiến lược phát triển hệ thống này. Yếu tố thứ nhất là hiệu quả của các cửa hàng hiện hữu, thể hiện qua việc doanh thu bình quân trên mỗi cửa hàng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đồng thời doanh nghiệp đã ghi nhận lợi nhuận trong hơn ba năm.

Yếu tố thứ hai nằm ở dư địa rất lớn của thị trường bán lẻ dược phẩm trong nước. Bà Nguyễn Bạch Điệp cho biết vào thời điểm doanh nghiệp bắt đầu quyết định nhận vốn từ nhà đầu tư để mở rộng, Long Châu có khoảng 1.000 cửa hàng trong khi tổng số cửa hàng thuốc trên thị trường Việt Nam là 40.000, cho thấy dư địa tăng trưởng trong tương lai còn rất rộng. Yếu tố thứ ba là chiến lược tăng trưởng dài hạn của toàn ngành thông qua việc chuẩn bị sẵn những lĩnh vực kinh doanh mới để tạo động lực tăng trưởng kế tiếp, giúp Long Châu không phụ thuộc mãi vào một nguồn tăng trưởng duy nhất.

Nhìn lại khoảng 9 năm phát triển chuỗi dược phẩm này, hiệu quả vận hành thực tế không chỉ củng cố niềm tin của Hội đồng quản trị FPT Retail mà còn thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư quốc tế. Tại cùng phiên thảo luận, ông Thomas Lanyi, Giám đốc điều hành kiêm Trưởng bộ phận Đông Nam Á của CDH Investments đồng tình rằng khoảng trống thị trường trong mảng bán lẻ dược phẩm tại Việt Nam rất lớn. Theo đại diện quỹ đầu tư này, lĩnh vực này cần những đội ngũ sở hữu năng lượng khởi nghiệp mạnh mẽ để nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần, đồng thời ông cũng tiết lộ Long Châu là một thương vụ mà quỹ đã bỏ lỡ.

Mở rộng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe và nâng tầm quản trị đường dài

Phân tích sâu hơn về dư địa tăng trưởng kế tiếp của ngành, bà Nguyễn Bạch Điệp cho biết FPT Retail tiếp cận lĩnh vực chăm sóc sức khỏe với phạm vi rộng hơn nhiều so với hoạt động bán lẻ dược phẩm đơn thuần. Trong toàn bộ chuỗi giá trị của ngành chăm sóc sức khỏe, nhà thuốc thực tế chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Hành trình chăm sóc người dân còn trải dài qua nhiều khâu nối tiếp nhau, từ y tế dự phòng bằng tiêm chủng vắc xin, tầm soát sớm qua xét nghiệm, hoạt động khám chữa bệnh cho đến giai đoạn sử dụng thuốc điều trị. Về dài hạn, hệ sinh thái này còn mở rộng sang các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi như mô hình viện dưỡng lão. Chính độ rộng của chuỗi giá trị này tạo ra nhiều tiềm năng phía trước để Long Châu từng bước phát triển các lĩnh vực kinh doanh mới ngoài bán lẻ thuốc.

Bên cạnh hiệu quả mô hình và dư địa ngành, chiến lược phát triển đường dài của Long Châu còn gắn liền với yêu cầu củng cố năng lực quản trị và giữ chân đội ngũ nhân sự. Chia sẻ về định hướng đồng hành cùng các đối tác cổ đông nước ngoài, Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT Retail cho biết doanh nghiệp hướng tới những giá trị nền tảng như góc nhìn mới về phân tích tài chính, kinh nghiệm quản trị tích lũy qua nhiều lĩnh vực và mạng lưới quan hệ quốc tế để tiến xa hơn trong hoạt động kinh doanh tương lai. Cùng với việc đảm bảo nguồn lực tài chính dài hạn giúp giảm bớt chi phí từ các khoản vay ngắn hạn, chiến lược này cũng tạo cơ sở ghi nhận xứng đáng và tiếp thêm động lực cho đội ngũ cán bộ công nhân viên đã gắn bó cùng công ty từ những ngày đầu tiên.