Cắt giảm điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật

Theo báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2026 của Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng (Bộ Xây dựng), công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện ngay từ khâu lập đề nghị và soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Kết quả, 100% dự thảo thông tư do Cục tham mưu thẩm định, ban hành trong năm 2026, gồm 8 dự thảo đã được thẩm định, trong đó 6 thông tư đã ban hành, không quy định thêm thủ tục hành chính mới.

Thực hiện chỉ tiêu cắt giảm tối thiểu 30% điều kiện đầu tư kinh doanh, chi phí tuân thủ và thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị, Cục đã hoàn thành một số nhiệm vụ cắt giảm điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật.

Cụ thể, điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành cơ sở hỏa táng quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định số 23/2016/NĐ-CP đã được bãi bỏ tại khoản 2 Điều 138 Nghị định số 14/2026/NĐ-CP ngày 13/1/2026 của Chính phủ.

Đối với lĩnh vực cấp nước, ngành, nghề kinh doanh nước sạch (nước sinh hoạt) được cắt giảm khỏi danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo Nghị quyết số 66.17/2026/NQ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ.

Cục đã đưa nội dung sửa đổi tương ứng vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, dự kiến trình Chính phủ trong tháng 12/2026.

Kịp thời gỡ vướng cho địa phương, doanh nghiệp

Cùng với việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh, Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng đã tham mưu Bộ Xây dựng ban hành nhiều văn bản hướng dẫn chuyên môn, giải đáp phản ánh, kiến nghị của địa phương và doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực cấp, thoát nước, các nội dung hướng dẫn tập trung vào công tác thẩm định, phê duyệt giá tiêu thụ nước sạch; tháo gỡ vướng mắc về lựa chọn nhà đầu tư xây dựng công trình cấp nước; việc ủy quyền chủ sở hữu hệ thống thu gom và xử lý nước thải.

Cục cũng tham mưu Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của TP.HCM liên quan đến hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp; hướng dẫn quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng; xây dựng đề án phát triển công viên, cây xanh, mặt nước đô thị.

Đáng chú ý, ngày 28/10/2026, Bộ Xây dựng đã ban hành Văn bản số 17293/BXD-KCHT hướng dẫn công tác quản lý, vận hành các dịch vụ chiếu sáng, cây xanh, thoát nước khu vực nông thôn.

Song song với công tác hướng dẫn, Cục đã tổ chức kiểm tra việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật tại hai địa phương trọng điểm là Hà Nội và TP.HCM trong tháng 9/2026.

Trong năm 2026, Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng đã tự kiểm tra 14 văn bản quy phạm pháp luật do Cục chủ trì soạn thảo và trình Bộ trưởng ban hành. Qua kiểm tra, 100% văn bản bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất với hệ thống pháp luật.

Nội dung kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải; quản lý công viên, cây xanh, mặt nước; chiếu sáng đô thị; nghĩa trang và cơ sở hỏa táng; quản lý không gian xây dựng ngầm và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật.

Năm 2027, Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng sẽ tiếp tục rà soát, kiểm soát, đánh giá thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra chuyên ngành, theo dõi thi hành pháp luật tại các địa phương; tổ chức hội nghị phổ biến, tập huấn triển khai các luật, nghị định, thông tư và quy chuẩn kỹ thuật sau khi được ban hành.