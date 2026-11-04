Không phát hiện thịt trâu Ấn Độ trong suất ăn bán trú

Phòng, chống tác hại của thuốc lá không chỉ là bảo vệ sức khỏe cán bộ, công chức mà còn bảo đảm quyền được làm việc, tiếp xúc với cơ quan tư pháp trong môi trường không khói thuốc. Xây dựng công sở văn minh, trong lành cần bắt đầu từ việc thực hiện nghiêm các quy định pháp luật và nâng cao trách nhiệm của mỗi đơn vị, cá nhân trong ngành Tòa án.