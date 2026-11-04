Không phát hiện thịt trâu Ấn Độ trong suất ăn bán trú
Những ngày qua, thông tin thịt trâu Ấn Độ xuất hiện tại đơn vị cung cấp suất ăn cho học sinh Trường TH Hoài Đức, phân hiệu Di Trạch, đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, chính quyền địa phương đã khẩn trương vào cuộc kiểm tra, xác minh. Kết quả cho thấy, đến thời điểm hiện tại, chưa có căn cứ khẳng định Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương sử dụng thịt trâu Ấn Độ trong chế biến suất ăn bán trú cho học sinh.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khong-phat-hien-thit-trau-an-do-trong-suat-an-ban-tru-24626110418203937.htm