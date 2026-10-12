Không phận Riyadh vắng lặng sau đòn tấn công của Houthi

Khói bốc lên gần sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh, Arập Xêút, ngày 19/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Hoạt động hàng không bị gián đoạn nghiêm trọng, nhiều hãng hàng không quốc tế phải hủy hoặc tạm dừng các chuyến bay đến quốc gia này.

Theo công ty phân tích hàng không Cirium, khoảng 60% số chuyến bay theo lịch trình tại Saudi Arabia dự kiến bị hủy. Dữ liệu của Cirium cho thấy ngày 11/10, sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh, sân bay bận rộn thứ hai tại Saudi Arabia sau sân bay ở Jeddah, đã hủy 99,7% số chuyến bay theo lịch trình. Trong ngày 12/10, hơn 1/3 số chuyến bay trên toàn quốc dự kiến không hoạt động, trong khi trang web theo dõi chuyến bay Flightradar24 ước tính tỷ lệ hủy chuyến tại sân bay Riyadh vào khoảng 78%.

Sân bay quốc tế King Khalid vẫn đóng cửa trong ngày 11/10 sau một cuộc tấn công khiến 1 người thiệt mạng và gần 10 người bị thương. Vụ việc xảy ra sau một cuộc tấn công khác mà lực lượng Houthi nhận trách nhiệm một ngày trước đó, khiến 13 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

Các vụ tấn công đã gây gián đoạn đáng kể đối với hoạt động hàng không dân dụng của Saudi Arabia, buộc nhiều hãng hàng không tại châu Âu và châu Á phải điều chỉnh lịch trình. Ngày 11/10, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) yêu cầu các hãng hàng không nước này thận trọng khi bay đến hoặc đi qua không phận Saudi Arabia.

Tập đoàn hàng không Lufthansa của Đức đã hủy toàn bộ các chuyến bay đến Riyadh đến ngày 16/10. Trong khi đó, Air France-KLM gia hạn việc tạm dừng các chuyến bay đến và đi từ thủ đô Saudi Arabia đến hết tháng 10.

Ngày 12/10, lực lượng Houthi tiếp tục cảnh báo các hãng hàng không, nhân viên sân bay và hành khách không sử dụng các sân bay tại Saudi Arabia. Lực lượng này kêu gọi các bên nghiêm túc xem xét cảnh báo, đồng thời cho rằng Saudi Arabia phải chịu trách nhiệm về những thất bại trong việc đánh chặn các cuộc tấn công.

Trong khi đó, các trường học tại Riyadh sẽ chuyển sang hình thức học trực tuyến trong một tuần sau vụ tấn công gây thương vong tại sân bay thủ đô. Theo các nguồn tin, quyết định được thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục Saudi Arabia. Đây là lần thứ hai trong chưa đầy một tháng các trường học tại Riyadh phải chuyển sang học từ xa.

Cùng ngày, Đại sứ quán Mỹ tại Saudi Arabia thông báo trên mạng rằng nhân viên Chính phủ Mỹ làm việc tại nước này phải được cấp phép đặc biệt trước khi sử dụng sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh, cũng như các sân bay tại Jeddah và Dammam.