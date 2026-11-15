Không phận Mỹ tê liệt sau sự cố hàng không nghiêm trọng nhất 25 năm qua

Các máy bay của các hãng hàng không quốc tế chờ tại khu vực nhà ga sân bay quốc tế Los Angeles (LAX), bang California, ngày 13/11, sau khi Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ban hành lệnh tạm dừng các chuyến bay trên toàn quốc. (Nguồn: Getty Images)

Theo dữ liệu từ trang theo dõi hàng không FlightAware, tính đến 16h15 ngày 14/11 (giờ miền Đông nước Mỹ), các hãng hàng không đã hủy hơn 5.300 chuyến bay và hoãn gần 6.300 chuyến.

Trước đó, trong ngày 13/11, khoảng 9.200 chuyến bay bị hủy và 7.500 chuyến bị hoãn sau khi Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ban hành lệnh tạm dừng các chuyến bay trên toàn quốc do gián đoạn hệ thống liên lạc kiểm soát không lưu.

Người đứng đầu FAA Bryan Bedford dự báo hoạt động hàng không sẽ cơ bản trở lại bình thường vào cuối ngày 15/11, đồng thời xin lỗi hành khách về những gián đoạn và khẳng định hệ thống hiện đã ổn định.

Theo Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy, nguyên nhân sự cố được xác định có liên quan đến việc nhà thầu L3Harris lắp đặt ít nhất một bộ định tuyến mới tại một cơ sở ở địa điểm xa. Thiết bị này khiến dữ liệu quá tải tại các trung tâm liên lạc khác, gây mất ổn định hệ thống radar và thông tin liên lạc hàng không.

Ông Duffy cho biết, các trung tâm kiểm soát không lưu ghi nhận hơn 1.000 lượt kết nối trong mỗi 4-5 giây, gây ảnh hưởng đến khả năng liên lạc với máy bay và hoạt động của hệ thống radar. Sự cố tác động đến 17 trong tổng số 22 trung tâm kiểm soát đường bay của FAA.

Lệnh tạm dừng cất cánh trên toàn quốc được ban hành ngày 13/11 và kéo dài gần 5 giờ, trước khi được dỡ bỏ vào tối cùng ngày. Đây là đợt đình trệ hoạt động hàng không trên toàn nước Mỹ kéo dài nhất kể từ sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001.

FAA đang phối hợp với L3Harris tiến hành các thử nghiệm bổ sung để đánh giá nguy cơ phát sinh sự cố. Trong khi đó, các hãng hàng không phải điều chỉnh lịch trình, bố trí lại phi hành đoàn và nhân viên để khôi phục hoạt động. Delta Air Lines, United Airlines và American Airlines đều hủy khoảng 25% số chuyến bay trong ngày 14/11, trong khi tỷ lệ này tại hãng hàng không JetBlue lên tới gần 45%.

Sự cố cũng làm dấy lên những lo ngại về tình trạng xuống cấp của hệ thống kiểm soát không lưu Mỹ, vốn đang đối mặt với công nghệ lạc hậu, các vấn đề về thiết bị, thông tin liên lạc và tình trạng thiếu hàng nghìn nhân viên kiểm soát không lưu.

Bộ trưởng Duffy kêu gọi Quốc hội Mỹ cấp 50 tỷ USD để nâng cấp hệ thống kiểm soát không lưu, tăng đáng kể so với đề xuất 30 tỷ USD trước đó. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết, ông ủng hộ việc bổ sung ngân sách cho lĩnh vực này trong năm nay.

(theo Reuters)