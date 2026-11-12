Không phân biệt trường công - tư, Đồng Nai chi 73 tỷ đồng tặng mỗi giáo viên một triệu đồng dịp 20/11

HĐND thành phố Đồng Nai đã thông qua chính sách hỗ trợ đội ngũ cán bộ, nhà giáo và nhân viên ngành giáo dục nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Mức hỗ trợ là một triệu đồng/người, được thực hiện định kỳ hằng năm.

Đối tượng thụ hưởng gồm công chức thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, cán bộ phụ trách lĩnh vực giáo dục tại xã, phường; nhà giáo, nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học, bao gồm cả trường công lập và ngoài công lập.

Năm nay, dự kiến có khoảng 73.000 người được nhận hỗ trợ, với tổng kinh phí khoảng 73 tỷ đồng do ngân sách địa phương bảo đảm.

Mỗi người chỉ được nhận hỗ trợ một lần trong năm. Khoản tiền này không tính vào tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

Đối với người làm việc tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, điều kiện hưởng là có hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên và tham gia bảo hiểm xã hội.

Trước Đồng Nai, Vĩnh Phúc (cũ) từng triển khai chính sách hỗ trợ một triệu đồng/người nhân ngày 20/11 cho toàn bộ nhà giáo, nhân viên ngành giáo dục trên địa bàn. Tại nhiều địa phương khác, chính sách hỗ trợ dịp này chủ yếu tập trung vào giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.