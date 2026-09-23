Không phải vắt óc suy nghĩ 'hôm nay ăn gì?' nhờ 5 món ăn ngon được nấu nhanh chỉ từ 5 đến 25 phút

Mỗi ngày đến giờ ăn, câu hỏi mà chúng ta thường lặp đi lặp lại là: "Hôm nay ăn gì?". Thực ra, những bữa ăn đơn giản tự nấu ở nhà không cần phải cầu kỳ. Chìa khóa nằm ở một vài nguyên liệu đơn giản, cách chế biến nhanh chóng và dễ dàng, là bạn đã một bữa ăn ngon miệng và no bụng. Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu 5 công thức nấu món ăn hàng ngày vô cùng thiết thực, bao gồm rau củ, thịt và các loại thực phẩm thiết yếu. Ngay cả người mới bắt đầu học nấu ăn cũng có thể dễ dàng làm được, vì vậy bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng về việc nấu nướng nữa!

1. Cơm trộn trứng xào cà chua

Đây là một món ăn nhanh chóng và dễ làm được yêu thích, có vị chua ngọt, vô cùng ngon miệng và rất hợp khi ăn kèm với cơm. Vị chua của cà chua và hương thơm của trứng, kết hợp với cơm, tạo nên một bữa ăn vô cùng ngon miệng, và có thể hoàn thành chỉ trong 15 phút.

Cách làm món cơm trộn trứng xào cà chua

Cắt cà chua thành miếng, đánh tan trứng và để riêng. Đun nóng chảo và cho một chút dầu ăn vào. Cho trứng đã đánh đều vào chiên đến khi đông đặc thì dùng phới đảo đều, tạo thành các miếng trứng nhỏ, lấy trứng ra để dùng sau. Tiếp tục cho một chút dầu vào chảo, thêm cà chua vào xào đến khi mềm. Tiếp đó cho một chút đường và một chút muối, xào đến khi cà chua ra mềm mịn, tiết ra nước. Cho trứng trở lại chảo và đảo đều. Làm đặc nước sốt bằng hỗn hợp bột bắp, sau đó đổ lên cơm. Như vậy là đã có một bữa ăn nhanh chóng chỉ trong 15 phút!

Mẹo: Chọn cà chua chín và dùng thìa ấn nhẹ khi xào để cà chua tiết ra nhiều nước hơn; chiên trứng cho đến khi bông xốp để món ăn có kết cấu tốt hơn.

2. Ớt chuông xanh xào khoai tây với cháo trắng

Khi bạn không muốn ăn món gì quá nhiều dầu mỡ, món ớt chuông xanh xào khoai tây ăn kèm cháo trắng là sự lựa chọn hoàn hảo. Khoai tây bào sợi giòn và mềm, ớt chuông xanh thơm nồng, giòn ngọt kết hợp với cháo nóng hổi, tạo nên một món ăn vô cùng ấm áp và dễ chịu. Món này chỉ mất 20 phút để làm.

Cách làm món ớt chuông xanh xào khoai tây với cháo trắng

Đun sôi nước trong nồi, cho một nắm gạo vào và nấu thành cháo (nấu trước sẽ tiết kiệm thời gian). Tiếp theo bạn chuẩn bị nguyên liệu nấu món ăn. Cắt khoai tây thành sợi và ngâm trong nước để loại bỏ tinh bột; cắt ớt chuông xanh thành sợi. Đặt chảo lên bếp, đun nóng dầu ăn, phi thơm tỏi băm, cho khoai tây bào sợi và ớt chuông xanh vào, thêm chút giấm và muối, đảo đều trong 2 phút là hoàn thành. Món ăn chín bạn lấy ra rồi dùng kèm với cháo hoặc cơm.

Điểm quan trọng: Không nên xào khoai tây bào sợi quá lâu để giữ độ giòn; thêm một thìa giấm để món ăn ngon miệng hơn và bớt ngấy.

3. Cơm đậu phụ kho

Khi bạn không muốn ăn thịt, đậu phụ kho là lựa chọn tốt nhất. Đậu phụ ngấm nước dùng, trở nên đậm đà và ngon miệng. Bạn có thể dễ dàng ăn kèm với hai bát cơm lớn, và chỉ mất 20 phút để làm, chi phí chưa đến 15 nghìn đồng.

Cách làm món cơm đậu phụ kho

Cắt đậu phụ thành từng miếng vuông nhỏ rồi chiên cho đến khi vàng đều cả hai mặt. Thêm nước tương, nước tương đen, một ít đường và nửa bát nước. Đun nhỏ lửa trong 5 phút để đậu phụ ngấm gia vị. Tăng nhiệt độ để làm đặc nước sốt, rắc hành lá thái nhỏ lên trên, đổ lên cơm, và món ăn thơm lừng đến nỗi bạn sẽ muốn vét sạch đĩa!

Mẹo: Dùng giấy bếp thấm khô đậu phụ trước khi chiên để tránh bị vụn; đừng đun nhỏ lửa quá, vì sẽ làm cơm thơm hơn.

4. Mì rau củ và trứng

Khi quá lười nấu ăn, một bát mì rau củ và trứng là lựa chọn dễ nhất. Nó có rau, trứng và một loại thực phẩm thiết yếu; một bát nóng hổi mang lại cảm giác dễ chịu và ấm áp, và chỉ mất 10 phút để hoàn thành.

Cách làm món mì rau củ và trứng

Đun sôi nước trong nồi, cho mì vào nấu trong 2 phút, sau đó cho rau xanh và giăm bông vào. Đập một quả trứng vào hỗn hợp (không khuấy, luộc trứng cho đến khi chín vàng). Thêm nước tươn, muối và dầu mè cho vừa ăn. Rắc hành lá thái nhỏ lên trên trước khi dùng. Món ăn đơn giản và ngon miệng.

Kết hợp linh hoạt: Chỉ cần cho vào bất kỳ loại rau nào bạn có trong tủ lạnh, chẳng hạn như cà chua, rau bina và nấm kim châm. Không cần phải chuẩn bị nguyên liệu đặc biệt.

5. Cơm trộn cà tím xào thịt băm

Món cà tím xào ngấm hương thơm của thịt băm, mềm và đậm đà hương vị. Đây là món ăn nổi tiếng và mệnh danh là "kẻ hủy diệt cơm". Mặc dù trông có vẻ phức tạp, nhưng thực ra có thể làm trong 25 phút, và ngay cả người mới bắt đầu nấu ăn cũng có thể học được.

Cách làm món cơm trộn cà tím xào thịt băm

Cắt cà tím thành dải và ngâm trong nước muối khoảng 10 phút (để tránh cà tím hấp thụ quá nhiều dầu). Đổ dầu ăn vào nồi, xào thịt băm cho thơm, cho tương đậu lên men vào xào đến khi dầu chuyển sang màu đỏ, sau đó cho cà tím vào xào. Thêm một ít nước và đun nhỏ lửa trong 5 phút. Khi cà tím đã mềm, thêm nước tương và chút đường cho vừa ăn. Làm đặc nước sốt bằng nước bột bắp pha loãng. Món ăn chín, bạn lấy cơm vào bát và thêm cà tím xào thịt băm rồi rưới nước sốt lên cơm.

Mẹo dùng ít dầu hơn: Hấp cà tím trong 5 phút trước khi xào để giảm lượng dầu hấp thụ và giúp món ăn lành mạnh hơn.