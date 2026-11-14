Không phải trà hay cà phê, đây là loại nước giúp hạ axit uric tốt nhất

Axit uric hình thành khi cơ thể phân giải purin – hợp chất có tự nhiên trong tế bào và nhiều loại thực phẩm như thịt đỏ, nội tạng động vật, hải sản. Chất này được đào thải chủ yếu qua thận và bài tiết theo nước tiểu.

Khi nồng độ axit uric trong máu tăng cao, các tinh thể urat có thể tích tụ tại khớp, gây viêm và dẫn đến bệnh gout. Do đó, nước lọc là lựa chọn ưu tiên đối với người mắc gout.

Ảnh minh họa.

Uống đủ nước giúp duy trì lượng nước tiểu, hỗ trợ thận đào thải axit uric. Đồng thời, việc hạn chế mất nước cũng có ý nghĩa quan trọng bởi tình trạng này có thể kích hoạt cơn gout cấp.

Bên cạnh nước lọc, sữa ít béo cũng là lựa chọn đáng cân nhắc, khi protein trong sữa có thể thúc đẩy quá trình đào thải axit uric. Người bệnh cũng có thể sử dụng nước chanh pha loãng hoặc trà không đường để thay đổi khẩu vị, song không nên xem đây là những thức uống có tác dụng điều trị.

Các chuyên gia khuyến cáo, uống đủ nước cần đi kèm chế độ ăn uống hợp lý, vận động thường xuyên và tuân thủ điều trị theo chỉ định của bác sĩ.

Theo đó, một số thực phẩm đã được nghiên cứu có thể hỗ trợ đào thải axit uric nhờ tăng bài tiết qua thận hoặc giảm sản xuất axit uric trong cơ thể bạn có thể tham khảo để bổ sung vào chế độ ăn bao gồm:

Thực phẩm giàu vitamin C

Các thực phẩm giàu vitamin C sẽ giúp tăng bài tiết axit uric qua nước tiểu. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi bổ sung 500mg vitamin C/ngày giúp giảm đáng kể axit uric sau 2 tháng. Những thực phẩm giúp đào thải axit uric như: cam, chanh, ổi, bưởi, kiwi, dâu tây, ớt chuông, súp lơ xanh...

Sữa và các sản phẩm từ sữa ít béo

Protein trong sữa có thể ức chế enzyme sản sinh axit uric. Bạn có thể bổ sung các thực phẩm như: sữa tách béo, sữa chua không đường, phô mai ít béo... để giúp đào thải axit uric tốt hơn.

Rau xanh và thực phẩm kiềm hóa nước tiểu

Rau xanh và các thực phẩm kiềm hóa nước tiểu sẽ tạo môi trường kiềm giúp tăng bài tiết axit uric. Không những vậy, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chế độ ăn giàu thực phẩm kiềm giúp giảm nguy cơ gout và bảo vệ thận. Những thực phẩm bạn nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày giúp hạ axit uric bao gồm: cần tây, súp lơ, dưa chuột...

Cherry

Cherry là loại trái cây được biết đến có tác dụng chống viêm, hỗ trợ giảm axit uric. Nghiên cứu cho thấy nếu bạn ăn 10–12 quả cherry/ngày sẽ giúp giảm 35% nguy cơ cơn gout cấp.

Ngoài việc bổ sung các thực phẩm giúp giảm axit uric, người bệnh cần lưu ý:

- Hạn chế các loại thịt đỏ, nội tạng động vật, hải sản có vỏ (tôm, cua, sò, ốc…) bởi các loại thực phẩm này có chứa nhiều purin.

- Những đồ uống có cồn (rượu, bia...) hay thuốc lá sẽ ức chế đào thải axit uric trong cơ thể do vậy cần hạn chế.

- Nước ngọt có đường frutose cao sẽ làm tăng tổng hợp axit uric từ đó khiến axit uric tăng.