Không phải Tokyo, thành phố nào ở Nhật Bản có khí hậu dễ chịu nhất?

Một góc phố ở Nhật Bản

Khi những ngày nắng nóng nguy hiểm ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn tại Nhật Bản, Sendai đã nổi lên như thành phố có khí hậu dễ chịu nhất, với thời tiết “không quá nóng cũng không quá lạnh”.

Sendai, thủ phủ tỉnh Miyagi, cách Tokyo khoảng 300km (186 dặm), là thành phố có thời tiết lý tưởng nhất. Trong số 11 thành phố lớn của Nhật Bản, Sendai ghi nhận số ngày giữa mùa hè và giữa mùa đông ít nhất.

Dẫn số liệu từ Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, khoảng thời gian từ tháng 9.2025 đến tháng 8 năm nay, Sendai chỉ có 31 ngày nắng nóng giữa mùa hè và không ghi nhận ngày rét giữa mùa đông nào.

Theo cách phân loại này, ngày nắng nóng giữa mùa hè là ngày có nhiệt độ vượt quá 30°C (86°F), trong khi ngày rét giữa mùa đông là ngày có nhiệt độ xuống dưới 0°C.

Trên trang web chính thức, chính quyền thành phố cũng quảng bá rằng thời tiết ôn hòa của Sendai đã biến nơi đây trở thành một thành phố đáng sống.

Với lý do này, rất nhiều du khách đang lên kế hoạch chuyển đến nơi khác để tránh cái nóng gay gắt ở Tokyo. Khí hậu dễ chịu là một trong những lý do khiến họ lựa chọn tỉnh Miyagi.

Năm ngoái, Tokyo ghi nhận 71 ngày nắng nóng giữa mùa hè, đứng thứ tư cả nước về số ngày này, sau Osaka, Nagoya và Fukuoka. Tokyo không ghi nhận ngày rét giữa mùa đông nào.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, mùa hè năm nay là mùa hè nóng thứ năm trong lịch sử ghi nhận tại nước này.

Vào tháng 4, sau khi Nhật Bản trải qua mùa hè nóng nhất từ trước đến nay, với nhiệt độ lên tới 41,8°C tại thành phố Isesaki, tỉnh Gunma, Nhật Bản đã chính thức đưa thuật ngữ kokushobi, nghĩa là “ngày nóng khắc nghiệt”, vào sử dụng để chỉ những ngày có nhiệt độ tối đa từ 40°C trở lên.

Trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 8, những ngày kokushobi được ghi nhận tại 36 địa điểm trên khắp Nhật Bản, chủ yếu ở vùng Kyushu và Tokai. Trong khi đó, vào mùa hè năm nay, cảnh báo nguy cơ sốc nhiệt được ban hành 36 lần tại Tokyo và 27 lần tại tỉnh Aichi, còn tỉnh Miyagi chỉ ghi nhận 3 lần.

Nhiệt độ tối đa trung bình trong mùa hè tại Sendai là 26,8°C, mức thấp nhất kể từ năm 2020.

Theo Đài Quan trắc Khí tượng Khu vực Sendai, mùa mưa tại khu vực phía Nam vùng Tohoku kết thúc vào ngày 4.8, muộn hơn mức trung bình 11 ngày. Sau đó là những ngày mát mẻ ở khu vực này.

Trong khi đó, Tokyo đã trải qua ngày 1.7 nóng nhất từ trước đến nay, với nhiệt độ lên tới 36,8°C.

Nếu thời tiết trở thành yếu tố thu hút người dân chuyển đến sinh sống, đây sẽ là tin vui đối với Sendai, đặc biệt trong bối cảnh dân số thành phố lần đầu tiên suy giảm kể từ khi số liệu thống kê bắt đầu được ghi nhận vào năm 1920.

Theo kết quả Tổng điều tra dân số quốc gia năm 2025 công bố vào ngày 1.10, dân số thành phố Sendai là 1.096.146 người, giảm 558 người so với cuộc điều tra dân số gần nhất cách đây 5 năm.