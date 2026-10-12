Không phải rắn hổ mang, đây mới là loài rắn có cặp răng nanh dài nhất thế giới, chứa lượng nọc độc đáng sợ

Sở hữu cặp răng nanh dài hơn 5cm, có thể gập gọn trong miệng

Rắn lục Gaboon (tên khoa học Bitis gabonica) là một trong những loài rắn độc có kích thước lớn, sinh sống chủ yếu tại các khu rừng nhiệt đới ở Trung và Tây Phi.

Điểm nổi bật nhất của loài rắn này là cặp răng nanh có chiều dài đáng kinh ngạc. Theo Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới, một cá thể rắn lục Gaboon dài 1,83m từng được ghi nhận sở hữu cặp răng nanh dài hơn 5cm, lập kỷ lục về chiều dài răng nanh ở loài rắn.

Khác với răng thông thường, cặp răng nanh của rắn lục Gaboon có thể gập vào trong miệng khi không sử dụng. Khi tấn công, chúng mở rộng hàm, dựng răng nanh để đưa nọc độc vào cơ thể con mồi.

Rắn lục Gaboon trong vườn thú. Ảnh: Holger Krisp/Wikimedia

Không chỉ có răng nanh dài, rắn lục Gaboon còn sở hữu tuyến nọc độc lớn, có khả năng tiết ra lượng nọc đáng kể. Nọc độc của chúng có thể gây đau dữ dội, sưng nề, xuất huyết, rối loạn đông máu và tổn thương mô. Trong trường hợp nghiêm trọng, nạn nhân có thể gặp biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.

Dù sở hữu vũ khí đáng sợ, rắn lục Gaboon thường khá ít hoạt động và không chủ động tấn công con người. Tuy nhiên, chúng vẫn có thể tung ra cú cắn rất nhanh khi bị đe dọa hoặc vô tình giẫm phải.

Trên đầu rắn lục Gaboon có cặp vảy cứng nhô lên giống như sừng - Ảnh: cleobourdon

Ngụy trang như lá khô, di chuyển khác biệt với nhiều loài rắn

Bên cạnh cặp răng nanh đặc biệt, rắn lục Gaboon còn gây ấn tượng bởi ngoại hình. Chúng có thân hình to, mập, đuôi ngắn, đầu hình tam giác lớn và những hoa văn đối xứng chạy dọc cơ thể.

Các mảng màu nâu, vàng, đen và tím nhạt kết hợp tạo thành họa tiết gần giống lớp lá khô trên nền rừng. Nhờ đó, loài rắn này có thể nằm bất động trong thời gian dài mà con mồi khó phát hiện.

Rắn lục Gaboon há miệng để lộ răng nanh - Ảnh: Jupiterimages/Photos.com/Getty

Một đặc điểm thú vị khác là cách di chuyển. Thay vì luôn uốn lượn sang hai bên như nhiều loài rắn khác, rắn lục Gaboon có thể di chuyển gần như theo đường thẳng, sử dụng cơ bắp và vảy bụng để đẩy cơ thể về phía trước. Kiểu vận động này khiến chúng trông giống một con sâu khổng lồ đang bò.

Rắn lục Gaboon chủ yếu hoạt động vào ban đêm, săn các loài động vật gặm nhấm, chim và động vật có xương sống nhỏ. Chúng thường ẩn mình giữa lá rụng, kiên nhẫn chờ con mồi đến gần rồi bất ngờ tấn công.

Khác với một số loài rắn thường cắn rồi nhả con mồi để chờ nọc độc phát huy tác dụng, rắn lục Gaboon có thể giữ chặt con mồi sau khi cắn.