Không phải nữ thần Venus hay Aphrodite, đây chính là Mina (TWICE)!

Mới đây, Mina - thành viên nhóm nhạc nữ đình đám TWICE bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi đăng tải loạt ảnh mới với phong cách đầy mê hoặc. Nhan sắc cùng thần thái của nữ thần tượng nhanh chóng khiến người hâm mộ liên tưởng đến những nữ thần sắc đẹp trong thần thoại Hy Lạp.

Theo MyDaily, Mina đã chia sẻ trên trang cá nhân bộ ảnh mang đậm cảm hứng thần thoại, khoe vẻ đẹp vừa cổ điển, vừa quyến rũ. Không cần tạo dáng cầu kỳ, nữ thần tượng vẫn thu hút mọi ánh nhìn nhờ gương mặt thanh tú cùng khí chất sang trọng.

Loạt khoảnh khắc gây sốt của Mina - thành viên nhóm nhạc nữ đình đám TWICE mới đây.

Trong loạt ảnh được công bố, Mina gây ấn tượng khi sử dụng phụ kiện chuỗi ngọc trai tinh xảo trên mái tóc, kết hợp cùng những lớp vòng cổ ngọc trai cầu kỳ và trang sức dây quấn quanh cơ thể. Tất cả tạo nên tổng thể vừa huyền bí, vừa thanh lịch, gợi nhớ hình ảnh những nữ thần trong các tác phẩm nghệ thuật cổ điển.

Đặc biệt, chiếc váy quây được thiết kế theo phong cách draping với những nếp gấp mềm mại giúp Mina khéo léo khoe bờ vai thon gọn, xương quai xanh thanh mảnh cùng vóc dáng cân đối. Thiết kế không quá phô trương nhưng vẫn làm nổi bật vẻ đẹp nữ tính, trưởng thành của thành viên TWICE.

Ở những khung hình cận mặt, Mina tiếp tục ghi điểm với làn da sáng mịn, lớp trang điểm nhẹ nhàng cùng sắc hồng tinh tế trên đôi má và môi. Đôi mắt được tô điểm bằng kính áp tròng màu xám càng làm tăng thêm vẻ đẹp mơ màng, cuốn hút.

Ánh nhìn trực diện vào ống kính cùng biểu cảm điềm tĩnh giúp Mina toát lên khí chất kiêu sa nhưng không kém phần bí ẩn. Nhiều người nhận xét nữ thần tượng trông chẳng khác nào một nữ thần bước ra từ thần thoại.

Ngay sau khi được đăng tải, loạt ảnh nhanh chóng nhận về nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Người hâm mộ để lại những bình luận như: "Đẹp nhất...", "Một nữ thần đã xuất hiện", "Tôi yêu em, cô gái của tôi,... để bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nhan sắc của Mina.

Ngay sau khi được đăng tải, loạt ảnh của Mina nhanh chóng nhận về nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Không ít ý kiến còn ví von vẻ đẹp của nữ thần tượng với Venus hay Aphrodite - những biểu tượng của tình yêu và sắc đẹp trong thần thoại La Mã và Hy Lạp.

Hiện tại, Mina cùng tám thành viên còn lại của TWICE gồm Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Dahyun, Chaeyoung và Tzuyu vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh lịch trình lưu diễn thế giới, các thành viên còn tham gia nhiều dự án cá nhân và hoạt động nhóm, duy trì sức hút đối với người hâm mộ trên toàn cầu.