Không phải Nguyễn Văn Biển, trợ lý ngoại dẫn dắt Thể Công Viettel

Tân huấn luyện viên Thể Công Viettel Almeida De Azevedo Silva.

Trợ lý Almeida De Azevedo Silva gia nhập đội bóng từ tháng 7-2024 và có thời gian dài làm việc trong thành phần ban huấn luyện. Trên cương vị trợ lý HLV trưởng, ông có điều kiện nắm bắt đặc điểm chuyên môn, năng lực của từng cầu thủ cũng như tình hình nội bộ đội bóng.

Đây được xem là lợi thế đáng kể của HLV Almeida De Azevedo Silva khi tiếp quản chiếc ghế nóng tại Thể Công Viettel. Việc bổ nhiệm một nhân sự am hiểu đội bóng cũng giúp ban lãnh đạo hạn chế những xáo trộn không cần thiết trong giai đoạn chuyển giao.

Về chuyên môn, HLV Almeida De Azevedo Silva sở hữu bằng huấn luyện Pro, đồng thời có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp tại Brazil, châu Á và Trung Đông.