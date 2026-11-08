Không phải ngẫu nhiên HLV Bồ Đào Nha bị gọi là 'kẻ bán chúa'

Mối quan hệ giữa Cristiano Ronaldo và HLV Jorge Jesus từng rất tốt đẹp. Thậm chí, nếu không có sự giúp đỡ của siêu sao Bồ Đào Nha, con đường trở lại Saudi Arabia của nhà cầm quân 72 tuổi có thể đã không thuận lợi như vậy.

Ronaldo mở đường cho Jesus bị lấy oán báo ơn

Tháng 7/2025, Ronaldo trực tiếp mời HLV Jesus đến dẫn dắt Al Nassr. Chính chiến lược gia này từng thừa nhận: “Nếu không có lời mời của Ronaldo, chắc chắn tôi đã không đến đó”.

Khi nhận nhiệm vụ, HLV Jesus còn công khai đặt mục tiêu giúp tiền đạo đồng hương chinh phục chức vô địch Saudi Pro League, danh hiệu mà Ronaldo vẫn chưa có kể từ khi đến Saudi Arabia.

Mối quan hệ giữa hai người sau đó càng được củng cố khi Al Nassr đăng quang giải vô địch quốc gia Saudi Arabia. Ronaldo có danh hiệu còn thiếu, HLV Jesus hoàn thành nhiệm vụ và cả hai cùng tạo nên một mùa giải thành công.

Nhưng sự giúp đỡ của Ronaldo không dừng lại ở cấp CLB. Mùa hè 2026, khi Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF), Pedro Proenca tham khảo ý kiến đội trưởng về ứng viên thay thế Roberto Martinez, Ronaldo đã ủng hộ HLV Jesus. Anh đánh giá nhà cầm quân vừa cùng mình vô địch Saudi Arabia là lựa chọn phù hợp, có thể đưa những thành công tại Al Nassr lên đội tuyển quốc gia.

Theo truyền thông Bồ Đào Nha, việc FPF lựa chọn HLV Jesus còn gắn với mong muốn giữ chân Ronaldo trong đội tuyển. Jesus không chỉ là một HLV mới mà còn là người đã có quan hệ tốt với đội trưởng, hiểu cách làm việc và có thể tạo cầu nối với biểu tượng lớn nhất của bóng đá nước này.

Nói cách khác, Ronaldo góp phần mở đường để HLV Jesus có được hai cơ hội quan trọng: dẫn dắt Al Nassr và sau đó trở thành HLV trưởng Bồ Đào Nha. Thế nhưng, khi hai người tái hợp ở đội tuyển, mọi chuyện nhanh chóng đảo chiều.

Trong trận gặp Na Uy, Ronaldo phải khởi động bên ngoài đường biên khoảng 30 phút nhưng cuối cùng không được tung vào sân. Đối với một cầu thủ đã có 23 năm cống hiến, 234 lần khoác áo đội tuyển và 146 bàn thắng, cách sử dụng nhân sự ấy là sự tổn thương lớn về mặt danh dự.

Đáng phẫn nộ hơn, theo chính lời kể của Ronaldo, hai bên từng đạt được thỏa thuận về cách giải quyết sự việc. Một văn bản gồm tám điểm đã được thống nhất để Jesus giải thích với truyền thông, trong đó có việc thừa nhận sai sót khi để một cầu thủ tầm vóc như Ronaldo khởi động nhưng không được thi đấu. Tuy nhiên, nhà cầm quân này đã không thực hiện những nội dung đã thống nhất.

Ronaldo xem đó là lần thứ hai HLV Jesus thất hứa với mình. Sau cuộc đối đầu, anh rời trại tập trung và cuối cùng tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia ngày 5/11. Khi được hỏi về quyết định này, HLV Jesus lạnh lùng tuyên bố: “Tôi không có lỗi khi Ronaldo giải nghệ. Đó là suy nghĩ và lựa chọn từ phía cậu ấy chứ không bắt nguồn từ tôi”.

Ông còn khẳng định lương tâm hoàn toàn thanh thản, dù chính Ronaldo từng là người giúp mình có cơ hội làm việc tại Al Nassr và ủng hộ con đường đến với đội tuyển quốc gia.

Jesus đã bắn vào tượng đài bóng đá Bồ Đào Nha.

Biệt danh "Judas" theo Jorge Jesus từ Benfica đến đội tuyển Bồ Đào Nha

Đối với những người theo dõi bóng đá Bồ Đào Nha, biệt danh “Judas” dành cho Jorge Jesus không phải mới xuất hiện. Nó bắt nguồn từ năm 2015, khi nhà cầm quân này rời Benfica để chuyển sang dẫn dắt Sporting CP, đại kình địch cùng thành phố Lisbon.

Trong sáu mùa giải dẫn dắt Benfica, HLV Jesus giành ba chức vô địch quốc gia và đưa đội bóng đến hai trận chung kết Europa League. Ông từng được xem là một trong những HLV thành công nhất lịch sử CLB. Nhưng quyết định chuyển sang Sporting đã khiến người hâm mộ Benfica cảm thấy bị phản bội.

HLV Jesus từ một người hùng trở thành mục tiêu công kích. Hình ảnh ông khoác áo Sporting và trở lại sân Da Luz trong sự la ó của cổ động viên đội bóng cũ trở thành một trong những ký ức gây tranh cãi nhất bóng đá Bồ Đào Nha.

Gần 11 năm sau, câu chuyện với Ronaldo khiến biệt danh này một lần nữa được nhắc lại. Lần này, người bị tổn thương không phải một CLB mà là chính là vị chúa tể của bóng đá Bồ Đào Nha.

Điều khiến vụ việc trở nên cay đắng là Ronaldo từng đặt niềm tin vào HLV Jesus, tạo điều kiện để ông có công việc tại Al Nassr và góp tiếng nói trong quá trình lựa chọn HLV trưởng đội tuyển. Nhưng khi trở thành người nắm quyền, HLV Jesus lại không giữ được sự tôn trọng tối thiểu dành cho người đã từng giúp đỡ mình.

Ronaldo có thể đã 41 tuổi, không còn ở đỉnh cao phong độ, nhưng 23 năm cống hiến và những kỷ lục của anh không thể bị đối xử như một cầu thủ bình thường có thể tùy tiện sử dụng rồi gạt bỏ.

HLV Jesus có thể tiếp tục bảo vệ quan điểm chuyên môn của mình, nhưng khó phủ nhận Ronaldo từng góp phần mang đến cho ông những cơ hội nghề nghiệp quan trọng. Cũng khó tin HLV Jesus không lường trước phản ứng của Ronaldo, bởi hai người đã làm việc cùng nhau suốt mùa giải trước và quá hiểu tính cách của nhau.

Có lẽ khi đã đủ vị thế và quyền lực trong tay, HLV Jesus chọn cách tác động thẳng vào cái tôi của Ronaldo để đẩy anh ra khỏi cuộc chơi. Bóng đá đôi khi cũng lạnh lùng như thế.