Không phải lúc nào ăn trứng cũng phù hợp, nhất là khi cơ thể có dấu hiệu này

Trứng là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình nhờ dễ chế biến, giàu protein và cung cấp các vitamin, khoáng chất cần thiết. Tuy nhiên, không phải cách ăn nào cũng phù hợp, đặc biệt khi cơ thể đang có vấn đề về tiêu hóa hoặc trứng không được chế biến, bảo quản an toàn.

Khi đang đầy bụng, khó tiêu

Nếu bụng đang chướng, đầy hơi hoặc vừa ăn một bữa nhiều dầu mỡ, bạn nên cân nhắc trước khi ăn thêm trứng, nhất là các món chiên rán.

Bản thân trứng không phải thực phẩm khó tiêu với tất cả mọi người. Tuy nhiên, khẩu phần lớn hoặc món trứng chế biến nhiều dầu mỡ có thể khiến cảm giác no, nặng bụng kéo dài hơn ở người nhạy cảm với thức ăn.

Khi đang khó chịu, nên ăn lượng vừa phải, ưu tiên món ăn đơn giản và theo dõi phản ứng của cơ thể. Nếu tình trạng đầy bụng kéo dài hoặc thường xuyên tái diễn, cần tìm nguyên nhân thay vì chỉ điều chỉnh riêng việc ăn trứng.

Ngay trước khi đi ngủ

Trứng không phải thực phẩm cần kiêng vào buổi tối. Tuy nhiên, ăn một bữa lớn ngay trước khi nằm xuống có thể khiến một số người cảm thấy đầy bụng, khó chịu, đặc biệt là người thường bị trào ngược dạ dày - thực quản.

Điều cần chú ý chủ yếu là lượng thức ăn và thời điểm ăn, không phải bản thân quả trứng. Nếu muốn ăn trứng vào buổi tối, bạn nên chọn khẩu phần vừa phải, hạn chế chế biến với nhiều dầu mỡ và tránh ăn quá sát giờ ngủ.

Người dễ bị trào ngược cũng nên duy trì khoảng cách phù hợp giữa bữa ăn và thời điểm nằm nghỉ, thay vì chỉ tập trung vào việc loại bỏ một loại thực phẩm.

Khi vừa vận động cường độ cao và còn khó chịu

Trứng cung cấp protein, hỗ trợ duy trì và phục hồi cơ bắp sau tập luyện. Vì vậy, đây vẫn có thể là lựa chọn phù hợp trong bữa ăn sau vận động.

Tuy nhiên, nếu vừa tập luyện quá sức, vẫn còn buồn nôn, thở gấp hoặc khó chịu ở bụng, bạn không nên cố ăn ngay một khẩu phần lớn. Hãy nghỉ ngơi, bù nước phù hợp và đợi cơ thể ổn định trước khi dùng bữa.

Điều này không có nghĩa phải kiêng trứng sau khi tập. Khi cảm thấy khỏe hơn, bạn có thể ăn trứng kết hợp với các thực phẩm khác để bổ sung dinh dưỡng.

Khi đang tiêu chảy hoặc rối loạn tiêu hóa

Khi bị tiêu chảy, đau bụng hoặc buồn nôn, khả năng dung nạp thức ăn có thể thay đổi tùy nguyên nhân và tình trạng của mỗi người. Trứng không nhất thiết phải bị loại bỏ hoàn toàn khỏi thực đơn, nhưng cách chế biến và phản ứng của cơ thể cần được lưu ý.

Nếu ăn trứng khiến bạn khó chịu hơn, hãy tạm thời giảm lượng ăn hoặc lựa chọn thực phẩm khác dễ dung nạp hơn. Trong giai đoạn tiêu chảy, điều quan trọng là bù đủ nước và điện giải, đồng thời ăn uống phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Nếu tiêu chảy kéo dài, có dấu hiệu mất nước, sốt cao hoặc đi ngoài ra máu, cần đi khám thay vì chỉ tự điều chỉnh chế độ ăn.

Khi trứng đã chế biến nhưng để lâu ở nhiệt độ phòng

Đây là lưu ý quan trọng hơn việc lựa chọn một khung giờ ăn trứng cố định. Trứng luộc, trứng chiên hoặc các món có trứng sau khi chế biến không nên để ở nhiệt độ phòng quá lâu, nhất là trong thời tiết nóng.

Thức ăn đã nấu chín có thể trở thành môi trường cho vi khuẩn phát triển nếu bảo quản không đúng cách. Theo nguyên tắc an toàn thực phẩm, nên làm lạnh thức ăn dễ hỏng trong vòng 2 giờ sau khi chế biến; nếu nhiệt độ môi trường trên 32°C, thời gian này rút xuống còn 1 giờ.

Trứng đã chế biến nên được bảo quản trong tủ lạnh và sử dụng trong thời gian phù hợp. Không nên nếm thử để kiểm tra độ an toàn nếu nghi ngờ thực phẩm đã hỏng, bởi vi khuẩn gây bệnh không phải lúc nào cũng làm thay đổi mùi vị hoặc hình thức.

Khi trứng chưa được nấu chín kỹ

Trứng sống hoặc chưa chín hoàn toàn có thể tiềm ẩn nguy cơ nhiễm vi khuẩn Salmonella, gây ngộ độc thực phẩm. Nguy cơ này đáng lưu ý hơn với trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có hệ miễn dịch suy yếu.

Để giảm rủi ro, nên nấu trứng chín kỹ, bảo đảm cả lòng trắng và lòng đỏ đông lại. Với các món cần sử dụng trứng sống hoặc chưa chín, nên chọn trứng đã được xử lý phù hợp để dùng theo cách đó.

Ngoài ra, cần rửa tay và vệ sinh dụng cụ sau khi tiếp xúc với trứng sống, tránh để trứng sống hoặc nước trứng tiếp xúc với thức ăn đã nấu chín.

Khi khẩu phần đã có quá nhiều thực phẩm giàu đạm

Nếu bữa ăn đã có nhiều thịt, cá, hải sản hoặc các nguồn protein khác, bạn không nhất thiết phải bổ sung thêm nhiều trứng. Điều quan trọng là tổng khẩu phần trong ngày có cân đối hay không.

Trứng không phải thực phẩm xấu khi ăn cùng thịt, cá. Tuy nhiên, chỉ tập trung vào thực phẩm giàu đạm mà bỏ qua rau xanh, trái cây, ngũ cốc và các nhóm thực phẩm khác có thể khiến chế độ ăn thiếu đa dạng.

Nên điều chỉnh lượng trứng theo nhu cầu dinh dưỡng, tổng khẩu phần và tình trạng sức khỏe, thay vì áp dụng một con số cứng nhắc cho tất cả mọi người.

Trứng không có một khung giờ cấm ăn áp dụng cho tất cả mọi người. Người khỏe mạnh có thể ăn trứng vào nhiều thời điểm trong ngày. Điều cần quan tâm hơn là khẩu phần vừa phải, cách chế biến, bảo quản an toàn và phản ứng của cơ thể.