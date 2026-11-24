Mới đây, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh đi cà phê cuối tuần kèm dòng trạng thái đáng yêu: "Cuối tuần rùi cafe không?".

Thoạt nhìn, đây chỉ là những khoảnh khắc đời thường giản dị của nàng hậu. Tuy nhiên, cư dân mạng nhanh chóng nhập cuộc truy tìm danh tính người đồng hành cùng cô thông qua trang phục và địa điểm xuất hiện trong loạt ảnh.

Đoàn Thiên Ân khoe khoảnh khắc cà phê cuối tuần, danh tính người đồng hành nhanh chóng được cư dân mạng tìm ra.

Không mất quá nhiều thời gian, nhiều khán giả nhận ra người đi cà phê cùng Thiên Ân chính là Hoa hậu Thanh Thủy. Đáng chú ý, cả hai còn diện trang phục có nhiều điểm tương đồng, tạo cảm giác như đang mặc áo đôi. Chi tiết này lập tức trở thành chủ đề bàn luận, khiến người hâm mộ không khỏi thích thú.

Bên dưới những hình ảnh được chia sẻ, nhiều bình luận hài hước xuất hiện. Đặc biệt, một số cư dân mạng còn gọi tên Hoa hậu Kỳ Duyên, trêu rằng nàng hậu nay đã có thêm "đối thủ" trong những buổi hẹn hò cuối tuần cùng Thiên Ân. Màn tương tác vui vẻ của người hâm mộ khiến câu chuyện càng trở nên rôm rả.

Thực tế, Đoàn Thiên Ân và Kỳ Duyên từng nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý bởi những khoảnh khắc thân thiết. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, dành cho đối phương những cử chỉ quan tâm và sự ủng hộ trong công việc. Chính vì vậy, mỗi lần Thiên Ân chia sẻ hình ảnh đi cùng một người đẹp khác, cư dân mạng lại có dịp nhắc đến mối quan hệ đặc biệt giữa hai nàng hậu.

Trong một talkshow trước đó, khi được hỏi về những đồn đoán xoay quanh mối quan hệ với đàn chị, Thiên Ân từng chia sẻ rằng cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp bất chấp những lời bàn tán bên ngoài. Người đẹp cho biết cô coi trọng tình cảm và cách hai người đối xử với nhau hơn là những yếu tố xung quanh. Chia sẻ này phần nào cho thấy thái độ thoải mái của Thiên Ân trước sự quan tâm của công chúng.

Thanh Thủy được phát hiện cùng xuất hiện tại một địa điểm, diện trang phục đồng điệu.

Trong khi đó, người bạn đồng hành trong buổi cà phê lần này, Hoa hậu Thanh Thủy, cũng là gương mặt nhận được nhiều sự yêu mến. Người đẹp sinh năm 2002 đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, trước khi làm nên dấu mốc đáng nhớ khi giành vương miện Miss International 2024 vào tháng 11 cùng năm. Chiến thắng tại đấu trường quốc tế giúp Thanh Thủy trở thành một trong những nàng hậu được chú ý hàng đầu của nhan sắc Việt.

Về phía Đoàn Thiên Ân, cô đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 và chỉ ba ngày sau đã lên đường sang Indonesia tham dự Miss Grand International. Tại cuộc thi, người đẹp lọt Top 20 chung cuộc. Sau đăng quang, Thiên Ân tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực giải trí, tham gia nhiều sự kiện và dự án nghệ thuật.