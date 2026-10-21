Không phải iPhone Duo, fan công nghệ đang phát cuồng vì Galaxy Z Slide

Điện thoại màn hình gập đã phát triển qua nhiều thế hệ song thiết kế này vẫn tồn tại những hạn chế như nếp gấp, cơ chế bản lề và thao tác đóng mở bằng tay. Giờ đây, tin đồn Samsung phát triển Galaxy Z Slide với màn hình có thể tự mở rộng đang thu hút sự quan tâm.

Một cuộc khảo sát độc giả của PhoneArena cho thấy thiết kế smartphone màn hình cuộn đang nhận được nhiều sự chú ý hơn các mẫu Galaxy Z gập truyền thống. Tuy nhiên, sản phẩm hiện vẫn dừng ở mức tin đồn.

Galaxy Z Slide dẫn đầu bình chọn của độc giả

Theo cuộc khảo sát được PhoneArena thực hiện sau khi xuất hiện thông tin Samsung có thể ra mắt 6 mẫu Galaxy Z trong năm 2027, Galaxy Z Slide nhận được hơn 43% số phiếu. Con số này vượt xa Galaxy Z Fold 9 Ultra với 7,81%, Galaxy Z Fold 9 đạt 3,82% và Galaxy Z Flip 9 đạt 3,11%.

Ảnh concept Samsung Galaxy Z Slide.

Kết quả cho thấy thiết kế mới có sức hấp dẫn đáng kể với nhóm độc giả tham gia khảo sát. Tuy nhiên, đây không phải bằng chứng cho thấy phần lớn người tiêu dùng nói chung đã quay lưng với điện thoại màn hình gập.

Một mẫu smartphone màn hình gập khác cũng được đồn đoán xuất hiện trong danh mục sản phẩm tương lai của Samsung là Galaxy Z TriFold 2. Phiên bản TriFold đầu tiên có thiết kế màn hình gập ba nhưng được sản xuất với số lượng hạn chế và giá bán cao.

Nếu Galaxy Z Slide và TriFold 2 được bán ra, người dùng sẽ có thêm lựa chọn bên cạnh điện thoại màn hình gập ngang và gập vỏ sò. Dù vậy, tính tiện dụng, độ bền và giá bán sẽ quyết định liệu những thiết kế mới có phù hợp với nhu cầu sử dụng hằng ngày hay không.

Màn hình cuộn: Không nếp gấp, mở rộng chỉ bằng nút bấm

Ý tưởng điện thoại màn hình cuộn đã xuất hiện từ nhiều năm trước. LG từng trình diễn nguyên mẫu tại CES 2021, Oppo cũng đã từng giới thiệu ý tưởng Oppo X vào tháng 11/2020. Motorola cũng phát triển thiết kế RIZR với màn hình cuộn lên trên. Tuy nhiên, các nguyên mẫu này chưa tạo ra thị trường điện thoại màn hình cuộn phổ biến.

Motorola đã giới thiệu concept RIZR tại MWC 2023.

Với thiết kế được đồn đoán của Galaxy Z Slide, cơ chế mô-tơ sẽ kéo dài màn hình theo phương ngang, biến thiết bị từ trạng thái nhỏ gọn thành màn hình có diện tích lớn hơn. Thay vì phải mở hai nửa máy như điện thoại màn hình gập, người dùng có thể kích hoạt cơ chế mở rộng bằng nút bấm.

Lợi ích tiềm năng nằm ở việc loại bỏ nếp gấp chạy giữa màn hình. Khi không phải gập đôi tấm nền theo cách thông thường, thiết kế màn hình cuộn có thể tạo bề mặt hiển thị liền mạch hơn. Điều này hữu ích khi đọc tài liệu, xem video hoặc sử dụng ứng dụng cần không gian hiển thị rộng. Cơ chế tự động cũng có thể giúp thao tác chuyển đổi kích thước màn hình thuận tiện hơn.

Oppo đã trình diễn một concept màn hình cuộn vào năm 2021.

Tuy nhiên, những lợi ích này hiện mới là đặc điểm được kỳ vọng từ thiết kế, chưa phải kết quả thử nghiệm trên sản phẩm thương mại. Người dùng vẫn cần chờ thông tin về kích thước màn hình, độ phân giải, tốc độ mở rộng và khả năng hoạt động sau thời gian dài sử dụng.

Cơ chế mô-tơ đặt ra bài toán về độ bền, pin và giá bán

Ưu điểm của màn hình cuộn đi kèm những đánh đổi về kỹ thuật. Hệ thống mô-tơ và các bộ phận chuyển động làm tăng độ phức tạp bên trong máy, từ đó có thể tạo thêm điểm dễ hỏng hóc. Nếu cơ chế mở rộng gặp trục trặc, người dùng có nguy cơ mất khả năng chuyển đổi giữa các kích thước màn hình dù phần điện thoại cơ bản vẫn hoạt động.

Galaxy Z TriFold đã hết hàng.

Mô-tơ cũng tiêu thụ nhiều năng lượng, khiến việc tối ưu thời lượng pin trở thành thách thức. Không gian bên trong dành cho pin có thể bị thu hẹp bởi các bộ phận cơ khí, trọng lượng thiết bị có nguy cơ tăng. Ngoài ra, việc bảo đảm khả năng chống bụi và nước cũng khó hơn khi thân máy cần có khe hở để màn hình di chuyển.

Giá bán là yếu tố khác cần quan tâm. Nếu Galaxy Z Slide trở thành sản phẩm thương mại đầu tiên của Samsung với màn hình cuộn, chi phí phát triển và sản xuất ban đầu có thể khiến thiết bị đắt đỏ. Ngay cả khi chúng được bán ra, người mua vẫn nên cân nhắc lợi ích của màn hình mở rộng so với điện thoại màn hình gập đã có mặt trên thị trường, nhất là khi chưa có dữ liệu thực tế về độ bền và chi phí sửa chữa.