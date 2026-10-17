Không phải hoa hay quà đắt tiền, đây là món quà 20/10 khiến Hoa hậu Thùy Lâm 'thích mê'

Nhân dịp 20/10, Hoa hậu Thùy Lâm chia sẻ quan điểm về cách đàn ông lựa chọn quà cho vợ và người yêu. Không đặt nặng giá trị vật chất, người đẹp sinh năm 1987 cho rằng, điều khiến phụ nữ hạnh phúc đôi khi không phải món quà đắt tiền mà là cảm giác được chồng quan tâm, thấu hiểu những nhu cầu rất đời thường. Thời Báo Văn học Nghệ thuật đưa tin.

Trong video, Thùy Lâm thẳng thắn nói: “20/10 ấy mà chỉ tặng hoa thôi thì... xin lỗi các anh nha! Đối với em ấy, đó là một món quà cực kỳ là lười suy nghĩ”.

Theo nàng hậu, điều này không có nghĩa phụ nữ không thích hoa. Tuy nhiên, nếu dịp nào người đàn ông cũng chọn một món quà quen thuộc mà không tìm hiểu sở thích của bạn đời, món quà có thể thiếu đi sự bất ngờ và dấu ấn riêng. Với cô, điều đáng quý là người chồng chịu khó quan sát để biết vợ đang cần gì, thích gì trong cuộc sống hằng ngày.

Món quà 20/10 thiết thực khiến Hoa hậu Thùy Lâm thích thú

Thùy Lâm tiết lộ, thời gian gần đây cô thường xuyên bị mất ngủ. Biết điều đó, ông xã đã chuẩn bị tặng vợ một bộ chăn ga mới từ sớm. Món quà không quá cầu kỳ nhưng lại chạm đúng nhu cầu của người nhận.

Nàng hậu chia sẻ cảm xúc khi nhận quà: “Lúc mà em nhận được món quà đó ấy, cảm xúc của em rất là wow. Em cảm giác là mình còn vui hơn là nhận được những bó hoa to nữa”.

Từ trải nghiệm của mình, Thùy Lâm gợi ý đàn ông có thể cân nhắc những món đồ hữu ích cho gia đình như máy lọc không khí hay robot hút bụi. Những món quà này không chỉ phục vụ sinh hoạt mà còn có thể góp phần giảm bớt việc nhà, nếu phù hợp với nhu cầu thực tế của gia đình.

Hoa hậu Thùy Lâm tiết lộ bí quyết để chồng ngày càng tâm lý

Điều đáng chú ý là Thùy Lâm không cho rằng người chồng tự nhiên sẽ hiểu hết mong muốn của vợ. Cô hài hước tiết lộ bản thân cũng mất nhiều thời gian “training chồng” để ông xã hiểu được sở thích của mình.

Người đẹp nhắn nhủ chị em nên chủ động chia sẻ mong muốn thay vì chờ bạn đời tự đoán. Cô nói: “Thật ra là em cũng mất rất là nhiều thời gian để training chồng em thì mới có thể hiểu được gu của em. Cho nên lời khuyên của em dành cho các chị là hãy chịu khó chia sẻ với chồng mình nhiều hơn để gia đình mình ngày càng hạnh phúc nha”.

Ngôi sao khẳng định thông điệp của Thùy Lâm gợi ra một khía cạnh đáng suy ngẫm trong đời sống hôn nhân: Sự tâm lý không nhất thiết là khả năng đoán đúng mọi điều, mà còn nằm ở việc hai người sẵn sàng lắng nghe và học cách đáp ứng nhu cầu của nhau.

Thùy Lâm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2008, sau đó đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe cùng năm và lọt Top 15. Năm 2010, cô kết hôn với Nguyễn Anh Tuấn, người có học vị Tiến sĩ ngành Kinh tế học. Sau khi lập gia đình, người đẹp dần rút khỏi các hoạt động giải trí để tập trung chăm sóc tổ ấm. Cặp đôi có hai con, một trai và một gái, và duy trì cuộc sống tương đối kín tiếng trước công chúng.