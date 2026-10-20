Không phải hoa hay mỹ phẩm, đây mới là điều nhiều phụ nữ mong ngày 20/10

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 thường gắn với những bó hoa tươi, món quà được chuẩn bị cẩn thận hay lời chúc ngọt ngào. Tuy nhiên, với nhiều phụ nữ, điều khiến họ cảm thấy được yêu thương đôi khi không nằm ở giá trị món quà.

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Khi món quà không chỉ được đo bằng giá tiền

Mỗi dịp 20/10, thị trường quà tặng trở nên sôi động với hoa tươi, mỹ phẩm, trang sức, thời trang và nhiều sản phẩm dành riêng cho phụ nữ. Những món quà này góp phần tạo nên không khí vui vẻ trong ngày đặc biệt, đồng thời là cách để người tặng bày tỏ tình cảm, sự trân trọng với mẹ, vợ, người yêu, đồng nghiệp hoặc những người phụ nữ quan trọng trong cuộc sống.

Dù vậy, quan niệm về một món quà ý nghĩa không phải lúc nào cũng gắn với giá trị vật chất. Với nhiều người, điều đáng quý hơn là cảm giác được thấu hiểu, được quan tâm đến những nhu cầu thực tế và không phải một mình gánh vác mọi công việc thường ngày.

Một người phụ nữ bận rộn với công việc, chăm sóc con cái và quán xuyến gia đình có thể vui khi nhận được bó hoa đẹp. Nhưng niềm vui ấy sẽ càng trọn vẹn nếu người thân chủ động chuẩn bị bữa tối, dọn dẹp nhà cửa hoặc dành thời gian lắng nghe những điều cô ấy muốn chia sẻ.

Trong hoàn cảnh đó, món quà không đơn thuần là vật phẩm được trao tặng vào một ngày cố định. Nó còn phản ánh cách các thành viên quan tâm đến nhau trong cuộc sống thường nhật.

Điều này không có nghĩa hoa hay quà vật chất mất đi giá trị. Một món quà được lựa chọn đúng sở thích vẫn có thể đem lại niềm vui lớn. Vấn đề nằm ở chỗ người tặng có thực sự hiểu người nhận hay chỉ mua quà theo thói quen, vì áp lực phải có quà trong ngày lễ.

Một ngày được nghỉ ngơi cũng có thể là món quà đáng giá

Với những phụ nữ vừa đi làm vừa chăm lo gia đình, thời gian dành riêng cho bản thân đôi khi trở thành điều khó sắp xếp. Sau giờ làm việc, nhiều người tiếp tục với bữa cơm, việc dọn dẹp, chăm sóc con và những công việc không tên khác.

Bởi vậy, một ngày 20/10 nhẹ nhàng, không phải tất bật chuẩn bị mọi thứ cho người khác, có thể trở thành trải nghiệm đáng nhớ. Đó có thể là buổi sáng được ngủ thêm, một buổi chiều đi dạo, đọc sách, gặp bạn bè hoặc đơn giản là ngồi uống cà phê mà không phải liên tục kiểm tra công việc gia đình.

Một khoảng lặng đầy bình yên giữa đời thường

Chia sẻ với PV Tiêu dùng, câu chuyện của chị Diệu Linh và anh Trần Hưng ở thành phố Lào Cai khiến nhiều người thấy ý nghĩa của những "món quà không hộp đựng".

Chị Diệu Linh cho biết, cùng công tác trong ngành y, cuộc sống của hai vợ chồng thường xoay quanh những ca trực thấu đêm, những buổi giao ban dồn dập và áp lực chăm sóc bệnh nhân. Với chị Linh, sau những giờ phút căng thẳng ở bệnh viện cùng gánh nặng việc nhà, điều chị mong mỏi nhất đôi khi chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi để nghỉ ngơi.

Thấu hiểu sự hy sinh thầm lặng của vợ, vào dịp 20/10, anh Hưng đã chủ động đăng ký trực thay ca cho đồng nghiệp trước đó để có trọn vẹn một ngày bên gia đình. Anh âm thầm thức dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, đưa đón con và dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp. Anh nhắn vợ dành trọn ngày nghỉ để ngủ một giấc thật sâu, thảnh thơi đi dạo hay đi spa chăm sóc bản thân mà không cần bận tâm đến mâm cơm gia đình.

Với chị Linh, trở về nhà sau ca trực và nhận được sự thấu hiểu, san sẻ từ người đồng nghiệp, người chồng của mình chính là món quà 20/10 vô giá, gói trọn sự trân trọng và tình yêu thương dịu dàng nhất.

Hình ảnh của đôi vợ chồng trẻ Diệu Linh - Trần Hưng dành thời gian cho nhau (Ảnh: NVCC)

Điều quan trọng là thời gian nghỉ ngơi ấy không nên được xem như sự ưu ái nhất thời. Nếu người phụ nữ chỉ được thảnh thơi trong ngày lễ rồi ngày hôm sau lại trở về với toàn bộ trách nhiệm cũ, ý nghĩa của sự quan tâm sẽ khó duy trì lâu dài.

Một món quà thiết thực hơn có thể bắt đầu từ việc các thành viên chủ động chia sẻ công việc. Chồng có thể đảm nhận việc đưa đón con, nấu ăn hoặc dọn dẹp; con cái được hướng dẫn tự sắp xếp đồ dùng và làm những việc phù hợp với độ tuổi. Khi trách nhiệm được phân chia hợp lý, phụ nữ có thêm thời gian nghỉ ngơi mà không phải cảm thấy áy náy vì bỏ dở việc nhà.

Sự chủ động quan tâm có giá trị hơn những lời hứa

Trong đời sống gia đình, không phải lúc nào nhu cầu của mỗi người cũng được thể hiện thành lời. Có những người phụ nữ ít khi nói mình mệt, không muốn làm phiền người thân hoặc đã quen với việc tự giải quyết mọi vấn đề.

Vì vậy, sự quan tâm đôi khi nằm ở khả năng nhận ra những điều nhỏ bé mà người bên cạnh đang cần. Đó có thể là việc chủ động hỏi thăm sau một ngày làm việc căng thẳng, nhớ sở thích của vợ, dành thời gian chơi với con để người mẹ được nghỉ ngơi hoặc cùng nhau giải quyết một vấn đề thay vì mặc nhiên để một người đứng ra thu xếp.

Trong dịp 20/10, những hành động này không nhất thiết phải được tổ chức cầu kỳ. Một bữa ăn do gia đình cùng chuẩn bị, chuyến đi chơi ngắn hoặc buổi tối không bị công việc làm gián đoạn cũng có thể tạo nên kỷ niệm đẹp.

Tuy nhiên, sự quan tâm cần xuất phát từ tinh thần tự nguyện, không phải một màn thể hiện chỉ để hoàn thành nghĩa vụ trong ngày lễ. Khi những hành động nhỏ được duy trì đều đặn, người nhận sẽ cảm nhận được sự đồng hành rõ ràng hơn.

Đối với các cặp vợ chồng, đây cũng là dịp để trò chuyện về cách phân chia công việc, nhu cầu nghỉ ngơi và những điều mỗi người mong muốn trong cuộc sống. Một cuộc trao đổi chân thành đôi khi có ích hơn việc cố gắng đoán ý nhau rồi thất vọng khi món quà không đúng kỳ vọng.

Đừng biến ngày 20/10 thành áp lực mua sắm

Sự phổ biến của mạng xã hội khiến hình ảnh những bó hoa lớn, bàn tiệc lãng mạn và món quà xa xỉ xuất hiện dày đặc mỗi dịp lễ. Những hình ảnh này có thể truyền cảm hứng, nhưng cũng dễ tạo ra tâm lý so sánh, khiến người tặng cảm thấy phải chi nhiều tiền mới thể hiện được tình cảm.

Trong khi đó, khả năng tài chính và nhu cầu của mỗi gia đình khác nhau. Một món quà vượt quá ngân sách, được mua chỉ vì sợ bị đánh giá, có thể khiến niềm vui ngày lễ đi kèm áp lực không cần thiết.

Cách lựa chọn phù hợp là cân nhắc sở thích, hoàn cảnh và mong muốn thực tế của người nhận. Nếu người phụ nữ thích hoa, một bó hoa vừa túi tiền vẫn có thể khiến cô ấy vui. Nếu cô ấy ưu tiên sự tiện lợi, món đồ phục vụ công việc hoặc sinh hoạt hằng ngày có thể hữu ích hơn. Với người mong muốn được nghỉ ngơi, một khoảng thời gian được chia sẻ trách nhiệm gia đình có khi lại là lựa chọn phù hợp nhất.

Người tặng cũng không nên mặc định rằng mọi phụ nữ đều thích cùng một kiểu quà. Có người yêu thích sự bất ngờ, có người coi trọng tính thiết thực, trong khi người khác chỉ mong được ở bên gia đình trong một ngày bình yên.

Món quà ý nghĩa nhất là sự quan tâm được duy trì

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 là dịp để bày tỏ tình cảm và ghi nhận những đóng góp của phụ nữ trong gia đình, công việc và xã hội. Một món quà đẹp có thể khiến ngày lễ trở nên đặc biệt, nhưng cách đối xử trong những ngày bình thường mới góp phần tạo nên cảm giác được trân trọng lâu dài.

Thay vì chỉ tập trung vào việc mua gì, người tặng có thể bắt đầu bằng một câu hỏi đơn giản: "Người phụ nữ mình yêu thương đang cần điều gì nhất?" Có thể đó là một lời động viên, một công việc được san sẻ, thời gian dành riêng cho bản thân hoặc sự lắng nghe không phán xét.

Khi món quà được lựa chọn từ sự thấu hiểu, giá trị của nó không còn phụ thuộc hoàn toàn vào giá tiền hay hình thức. Và có lẽ, điều khiến nhiều phụ nữ mong chờ trong ngày 20/10 không chỉ là khoảnh khắc mở hộp quà, mà còn là cảm giác mình được yêu thương, đồng hành và trân trọng mỗi ngày.