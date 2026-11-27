Ra rạp từ cuối tháng 10/2026, Chị Chị Em Em 3 nhanh chóng thu hút sự chú ý tại phòng vé. Tác phẩm hiện đạt doanh thu hơn 110 tỷ đồng, đánh dấu màn trở lại màn ảnh rộng của Ninh Dương Lan Ngọc sau 4 năm vắng bóng. Trong phim, nữ diễn viên đảm nhận vai Thị Liễu, bên cạnh dàn diễn viên gồm Chi Pu, Kỳ Duyên và Steven Nguyễn.

Thành tích của bộ phim tiếp tục đưa Lan Ngọc trở lại đường đua phim trăm tỷ. Trước đó, nữ diễn viên từng có nhiều dự án điện ảnh đạt doanh thu nổi bật, trong đó có Cua Lại Vợ Bầu và loạt phim Gái Già Lắm Chiêu.

Sau gần 3 tuần ra rạp, Chị Chị Em Em 3 đạt doanh thu hơn 110 tỷ đồng.

Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận vai Thị Liễu trong Chị Chị Em Em 3.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông ngày 30/10, khi được hỏi về lý do vắng bóng màn ảnh rộng suốt 4 năm, Lan Ngọc hài hước chia sẻ: “Tôi có ngừng đóng phim đâu, là do không có ai mời đó”.

Câu trả lời nửa đùa nửa thật khiến nhiều người chú ý, bởi Lan Ngọc vốn là gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt và từng đảm nhận vai nữ chính trong nhiều dự án lớn. Thực tế, Lan Ngọc cho biết trong khoảng thời gian này cô vẫn nhận được lời mời tham gia phim, nhưng chưa tìm thấy dự án đủ khiến bản thân rung động để nhận lời.

Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận vai cặp tình nhân trong phim Cua Lại Vợ Bầu (2019).

Điều khiến chia sẻ của Lan Ngọc được chú ý hơn là trước đó, Trấn Thành từng dành cho cô lời nhận xét đặc biệt khi cả hai hợp tác trong Cua Lại Vợ Bầu năm 2019. Tại buổi giới thiệu phim, nam nghệ sĩ khẳng định: “Cho đến thời điểm này, tôi dám khẳng định Ninh Dương Lan Ngọc là nữ chính mà tôi thích hợp tác nhất”.

Trấn Thành giải thích Lan Ngọc là người biết lắng nghe, có tinh thần hợp tác và luôn sẵn sàng trao đổi với bạn diễn để hoàn thiện từng cảnh quay. Anh còn kể chuyện cả hai từng chủ động đề xuất quay lại một cảnh khóc dù đạo diễn đã hài lòng với kết quả trước đó. Lan Ngọc đồng ý thử nghiệm cách diễn mới và cả hai đều cảm thấy hài lòng khi xem lại thành phẩm.

Trấn Thành và Ninh Dương Lan Ngọc giữ mối quan hệ thân thiết ngoài đời.

Ngoài màn kết hợp trên màn ảnh, Trấn Thành và Lan Ngọc còn duy trì mối quan hệ thân thiết trong nhiều năm. Cả hai từng đồng hành qua các chương trình giải trí, thường xuyên có những màn tương tác vui vẻ và thể hiện sự quý mến dành cho nhau.

Sau Cua Lại Vợ Bầu, Trấn Thành tiếp tục đạo diễn nhiều phim điện ảnh như Bố Già, Nhà Bà Nữ, Mai, Bộ Tứ Báo Thủ và Thỏ Ơi!!. Trong khi đó, Lan Ngọc vẫn hoạt động ở lĩnh vực phim ảnh và giải trí.

Tuy nhiên, kể từ lần kết hợp năm 2019, Lan Ngọc vẫn chưa góp mặt trong bộ phim điện ảnh nào do Trấn Thành trực tiếp đạo diễn.