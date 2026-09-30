Không phải đồ uống đắt tiền, chuyên gia tiết lộ lựa chọn đơn giản giúp hỗ trợ sức khỏe thận

Theo Verywell Health, nhiều chuyên gia dinh dưỡng cùng thống nhất rằng nước lọc là loại đồ uống đơn giản nhưng phù hợp nhất với thận.

Mỗi ngày, thận có thể lọc chất thải từ khoảng 190 lít máu. Để quá trình này diễn ra hiệu quả, cơ thể cần được cung cấp đủ nước.

Khi mất nước nghiêm trọng, lưu lượng máu đến thận có thể giảm. Trong những trường hợp nặng, tình trạng này có khả năng gây tổn thương thận cấp tính. Nếu tổn thương thận xảy ra lặp lại, nguy cơ bệnh thận mạn tính có thể tăng lên.

Nước lọc được cho là loại đồ uống đơn giản nhưng phù hợp nhất với thận. Ảnh minh họa

Chuyên gia dinh dưỡng Yasi Ansari tại Mỹ cho rằng uống nhiều nước hơn là 1 trong những lời khuyên đúng đắn nhất đối với việc chăm sóc sức khỏe thận.

Các loại đồ uống ít calo như trà, cà phê và nước ép không thêm đường cũng có thể bổ sung nước. Tuy nhiên, Phó giáo sư Melissa Mroz-Planells thuộc Đại học Bastyr, Mỹ, nhận định nước lọc vẫn là lựa chọn tốt nhất vì không chứa calo hay thành phần bổ sung.

Uống đủ nước giúp thận tạo ra nhiều nước tiểu hơn, qua đó hỗ trợ loại bỏ những vi khuẩn có thể gây hại. Ngược lại, khi cơ thể thiếu nước, chất thải trong nước tiểu trở nên đậm đặc hơn, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu.

Tình trạng uống không đủ nước còn khiến khoáng chất tích tụ trong đường tiết niệu và có thể hình thành sỏi thận. Theo nội dung bài viết, sử dụng khoảng 8-10 cốc nước, cà phê, trà hoặc nước ép mỗi ngày có thể hỗ trợ phòng ngừa sỏi.

Yale Medicine cho biết với những người có nguy cơ mắc 1 số loại sỏi thận, nước ép trái cây họ cam quýt như chanh vàng, chanh xanh hoặc cam có thể cung cấp citrate. Đây là phân tử liên kết với canxi, góp phần ngăn hình thành sỏi chứa canxi.

Ngoài việc hỗ trợ hoạt động của thận, uống đủ nước còn đem lại nhiều lợi ích khác cho cơ thể.

Ngoài việc hỗ trợ hoạt động của thận, uống đủ nước còn đem lại nhiều lợi ích khác cho cơ thể. Ảnh minh họa

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Uống nước có thể làm tăng cảm giác no và thúc đẩy quá trình trao đổi chất. 1 số nghiên cứu cho thấy tăng lượng nước uống có thể hỗ trợ giảm cân thông qua việc giúp cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn.

Hạn chế táo bón và đau đầu

Nước khoáng giàu magiê và natri được ghi nhận có thể cải thiện tình trạng táo bón. Mất nước cũng là nguyên nhân gây đau đầu hoặc đau nửa đầu ở 1 số người.

Trong nghiên cứu với 393 người, 40% trường hợp đau đầu có liên quan đến mất nước. 1 nghiên cứu khác trên 102 nam giới cho thấy bổ sung thêm 1,5 lít nước mỗi ngày giúp cải thiện đáng kể chứng đau nửa đầu.

Hỗ trợ não bộ và làn da

Nước chiếm khoảng 80% bộ não con người. Vì vậy, thiếu nước có thể ảnh hưởng đến khả năng tập trung và trí nhớ.

Nước được hấp thụ vào các tế bào da còn góp phần tăng độ ẩm và độ đàn hồi. Duy trì lượng nước phù hợp mỗi ngày vì thế không chỉ hỗ trợ thận mà còn có lợi cho nhiều hoạt động của cơ thể.

(t/h theo Vietnamnet, Lao Động)