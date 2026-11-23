Đáng chú ý, trường hợp đáp ứng thêm điều kiện bồi thường, khắc phục ít nhất hai phần ba hậu quả, thiệt hại gây ra có thể được áp dụng cơ chế giảm hình phạt rộng hơn. Tuy nhiên, chính sách này đi kèm những điều kiện và trường hợp loại trừ cụ thể.

Nhận tội, chấp nhận hình phạt: Có thể được xử dưới khung

Quốc hội vừa thông qua Bộ luật Hình sự sửa đổi với 463/472 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Bộ luật gồm 3 phần, 25 chương, 417 điều và có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.

Một trong những nội dung đáng chú ý là Điều 57 về quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng.

Theo nội dung điều khoản trong tài liệu dự thảo gắn với hồ sơ thông qua, Tòa án có thể quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt đang áp dụng, nhưng phải nằm trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn, nếu người phạm tội tự nguyện nhận tội, chủ động, tích cực khai báo đầy đủ hành vi phạm tội và những tình tiết liên quan mà mình biết trong giai đoạn khởi tố, điều tra; đồng thời chấp nhận hình phạt được đề nghị trong giai đoạn truy tố, xét xử sơ thẩm.

Quy định này cho thấy việc nhận tội đơn thuần chưa đủ để được áp dụng cơ chế khoan hồng. Người phạm tội phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu về thái độ hợp tác, mức độ khai báo và việc chấp nhận hình phạt được đề nghị theo đúng giai đoạn tố tụng.

Đáng chú ý, cơ chế này còn có những trường hợp bị loại trừ, gồm tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; một số tội phạm rất nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia, tính mạng, sức khỏe do cố ý, về ma túy, tham nhũng và những trường hợp rất nghiêm trọng khác với vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy.

Như vậy, không phải mọi người phạm tội đều có thể sử dụng việc nhận tội và chấp nhận hình phạt để đề nghị áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt.

Ảnh minh họa: Tạp chí Tòa án

Bồi thường ít nhất hai phần ba: Cơ chế giảm hình phạt rộng hơn

Một điểm đáng chú ý khác nằm ở khoản 2 Điều 57.

Theo đó, Tòa án có thể quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng mà không bắt buộc phải nằm trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn, nếu người phạm tội tự nguyện nhận tội, chủ động, tích cực khai báo đầy đủ hành vi phạm tội và những tình tiết liên quan mà mình biết trong giai đoạn khởi tố, điều tra; chấp nhận hình phạt được đề nghị trong giai đoạn truy tố, xét xử sơ thẩm và đã bồi thường, khắc phục ít nhất hai phần ba hậu quả, thiệt hại gây ra.

Tuy nhiên, quy định này cũng loại trừ các trường hợp phạm tội đặc biệt nghiêm trọng và một số nhóm tội phạm rất nghiêm trọng liên quan đến an ninh quốc gia, tính mạng, sức khỏe, ma túy, tham nhũng hoặc trường hợp có vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy theo điều kiện cụ thể của điều luật.

So với trường hợp chỉ đáp ứng điều kiện nhận tội, khai báo và chấp nhận hình phạt, việc bổ sung điều kiện khắc phục ít nhất hai phần ba hậu quả, thiệt hại cho phép Tòa án xem xét hình phạt dưới khung mà không bị giới hạn trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn.

Đây là điểm thể hiện rõ định hướng khuyến khích người phạm tội không chỉ hợp tác với cơ quan tiến hành tố tụng mà còn chủ động chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại đã gây ra.

Bên cạnh đó, Điều 57 còn quy định trường hợp người phạm tội do vô ý, hậu quả chỉ là thiệt hại về tài sản và đã tự nguyện bồi thường toàn bộ thiệt hại hoặc khắc phục toàn bộ hậu quả thì cũng có thể được xem xét quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, không bắt buộc nằm trong khung liền kề nhẹ hơn.

Tòa án vẫn là cơ quan quyết định hình phạt

Một vấn đề cần được hiểu rõ là người phạm tội đáp ứng điều kiện của Điều 57 không đồng nghĩa đương nhiên được giảm án.

Quy định sử dụng cụm từ "Tòa án có thể quyết định", thể hiện đây là cơ chế trao quyền xem xét cho cơ quan xét xử chứ không phải một quyền lợi tự động phát sinh khi người phạm tội nhận tội hoặc bồi thường thiệt hại.

Khi quyết định hình phạt, Tòa án vẫn phải cân nhắc tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Đối với trường hợp điều luật chỉ có một khung hình phạt hoặc khung hình phạt đang áp dụng là khung nhẹ nhất, Điều 57 còn cho phép Tòa án xem xét quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hoặc chuyển sang một hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn. Lý do giảm nhẹ phải được ghi rõ trong bản án.

Quy định này đặt ra yêu cầu đối với cơ quan xét xử phải đánh giá đầy đủ điều kiện áp dụng, chứng cứ về việc nhận tội, khai báo, chấp nhận hình phạt và kết quả bồi thường, khắc phục thiệt hại.

Đặc biệt, việc áp dụng chính sách khoan hồng không được làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại, cũng như nghĩa vụ bồi thường thiệt hại được xác định trong quá trình giải quyết vụ án.

Bộ luật Hình sự sửa đổi được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2026 và có hiệu lực từ ngày 1/3/2027. Cơ chế mới được kỳ vọng góp phần phân hóa trách nhiệm hình sự, khuyến khích người phạm tội chủ động hợp tác và khắc phục hậu quả, đồng thời nâng cao hiệu quả giải quyết các vụ án hình sự.