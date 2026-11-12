Không phải cứ BMI cao là béo phì, nghiên cứu mới hé lộ điều bất ngờ

Nghiên cứu mới cho thấy, chỉ số BMI chưa đủ để đánh giá chính xác tình trạng béo phì và những nguy cơ đối với sức khỏe. (Nguồn: Britannica)

Chỉ số khối cơ thể (BMI) là thước đo được sử dụng để đánh giá tình trạng cân nặng của một người dựa trên chiều cao và cân nặng.

BMI được tính bằng cách lấy cân nặng (kg) chia cho bình phương chiều cao (m).

Trong nhiều năm qua, chỉ số khối cơ thể (BMI), được tính dựa trên cân nặng và chiều cao, vẫn là tiêu chí phổ biến để xác định tình trạng béo phì.

Tuy nhiên, nghiên cứu phân tích dữ liệu của gần 850.000 người trưởng thành tại Trung Quốc, Anh, Mỹ và Tây Ban Nha cho thấy, chỉ số này chưa phản ánh đầy đủ lượng mỡ cơ thể cũng như mức độ ảnh hưởng sức khỏe.

Theo kết quả nghiên cứu, nếu áp dụng tiêu chí chẩn đoán mới, khoảng 1-3% số người trước đây được xác định béo phì dựa trên BMI sẽ không còn thuộc nhóm này.

Ngược lại, khoảng 5-9% số người chưa được chẩn đoán có thể được xác định mắc béo phì khi xem xét thêm các yếu tố khác, đặc biệt là lượng mỡ cơ thể.

Trên cơ sở đó, các chuyên gia đề xuất kết hợp BMI với tỷ lệ mỡ cơ thể, số đo vòng eo và tình trạng chức năng của các cơ quan như tim và gan để đánh giá toàn diện hơn.

Theo phương pháp mới, béo phì được chia thành hai nhóm là tiền lâm sàng và lâm sàng.

Trong đó, nhóm tiền lâm sàng có lượng mỡ dư thừa nhưng chưa xuất hiện những ảnh hưởng rõ rệt chức năng cơ quan, chủ yếu đối mặt với nguy cơ mắc bệnh trong tương lai.

Trong khi đó, nhóm lâm sàng đã xuất hiện các vấn đề sức khỏe do lượng mỡ dư thừa gây ra và thường cần được điều trị sớm.

Đáng chú ý, nghiên cứu ước tính trung bình chỉ khoảng 27% số người béo phì tại bốn quốc gia trên thuộc nhóm lâm sàng, tương đương 8,5% tổng số người trưởng thành.

Bên cạnh đó, khoảng 82% người thuộc nhóm béo phì tiền lâm sàng không chuyển sang giai đoạn lâm sàng trong thời gian theo dõi.

Tuy nhiên, nguy cơ chuyển biến thành bệnh lý rõ rệt tại Trung Quốc và Tây Ban Nha cao hơn so với hai quốc gia còn lại.

Theo GS. Francesco Rubino, chuyên gia phẫu thuật chuyển hóa và điều trị béo phì tại King's College London, giới khoa học đã nhận diện những hạn chế của BMI từ lâu nhưng đến nay vẫn thiếu một hệ thống đánh giá thay thế phù hợp.

Vì vậy, phương pháp mới được kỳ vọng sẽ giúp xác định chính xác hơn tình trạng bệnh, qua đó hỗ trợ lựa chọn biện pháp điều trị và xây dựng chính sách y tế hiệu quả hơn.

(theo Reuters)