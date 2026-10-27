Không nộp tiền thuê đất, doanh nghiệp bị thu hồi gần 9.300m² đất

Diện tích đất dự kiến thu hồi gồm 3 khu: Khu I rộng 6.436m², thuộc quy hoạch đất dự trữ giáo dục; Khu III rộng 1.452m², thuộc quy hoạch đường dự phóng; Khu IV rộng 1.410m², thuộc lộ giới đường An Dương Vương.

Theo UBND TPHCM, Công ty CP Bất động sản Thành Ngân không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất, đã bị cơ quan thuế áp dụng biện pháp cưỡng chế nhưng không chấp hành.

Trường hợp này thuộc diện Nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai theo khoản 6 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 và Điều 30 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp với Sở NN-MT, UBND phường Bình Phú và các cơ quan liên quan kiểm tra, xác nhận hiện trạng khu đất, tài sản gắn liền với đất (nếu có); cung cấp hồ sơ và thực hiện các nội dung liên quan theo quy định.

Sau thời hạn này, cơ quan có thẩm quyền tiếp tục thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất theo quy định pháp luật.

UBND TPHCM giao Sở NN-MT phối hợp với cơ quan thuế và UBND phường Bình Phú hoàn thiện hồ sơ, kiểm tra diện tích, ranh giới, hiện trạng sử dụng đất và các điều kiện pháp lý liên quan; tham mưu UBND TPHCM ban hành quyết định thu hồi đất theo quy định.

UBND phường Bình Phú có trách nhiệm giao thông báo cho doanh nghiệp, tổ chức niêm yết, công khai và phối hợp thực hiện các thủ tục liên quan.