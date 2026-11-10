Không nhường đường cho xe ưu tiên, nữ tài xế bị phạt đến 8 triệu đồng

Trên fanpage chính thức, Cục CSGT - Bộ Công an thông tin về một trường hợp không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên đã bị lập biên bản vi phạm hành chính.

Theo tường thuật, vào khoảng 13h23 ngày 08/11, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ dẫn đoàn trên cao tốc Liên Khương, địa bàn xã Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng), lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát tín hiệu ưu tiên yêu cầu các phương tiện nhường đường.

Tuy nhiên, một nữ tài xế điều khiển xe bán tải biển số 49C-34xxx đã không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ, gây cản trở và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tình huống giao thông trên cao tốc Liên Khương. Ảnh cắt từ clip.

Ngay sau đó, Tổ CSGT Prenn thuộc Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã xác minh, mời nữ tài xế đến làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính.

Theo nội dung điểm b khoản 6 Điều 6 Nghị định 168/2024, hành vi không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ sẽ khiến tài xế ôtô bị phạt tiền 6-8 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Khoản 1 Điều 27 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 định nghĩa xe ưu tiên bao gồm xe chữa cháy của Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và xe chữa cháy của các lực lượng khác được huy động đi làm nhiệm vụ chữa cháy; xe của lực lượng quân sự, công an và kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.

Xe ưu tiên còn bao gồm đoàn xe có xe CSGT dẫn đường; xe cứu thương đi làm nhiệm vụ cấp cứu; xe hộ đê đi làm nhiệm vụ; xe đi làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật; đoàn xe tang.

Cục CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông khi phát hiện (nghe âm hiệu hoặc nhìn thấy) xe ưu tiên đang phát tín hiệu làm nhiệm vụ cần phải chủ động giảm tốc độ, di chuyển hoặc dừng sát vào lề đường bên phải để nhường đường cho xe ưu tiên.

Theo Cục CSGT, nhường đường cho xe ưu tiên không chỉ là chấp hành pháp luật mà còn là trách nhiệm của mỗi người tham gia giao thông.