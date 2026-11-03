Không nhớ đường về, người đàn ông đi lạc và cuộc đoàn tụ sau hơn 2 giờ

Ngày 2/11, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an phường Đông Hải đã giúp người đàn ông đi lạc đoàn tụ với gia đình.

Theo đó, vào khoảng 8h ngày 31/10, Công an phường Đông Hải nhận được tin báo của nhân viên Công ty Quản lý đường bộ Bắc Nam về một người đàn ông lớn tuổi xuất hiện tại khu vực đường dẫn lên cầu Tân Vũ - Cát Hải.

Người này có biểu hiện bất thường về sức khỏe, suy giảm trí nhớ và có nguy cơ mất an toàn khi đi lại trên đường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Đông Hải đã đưa người đàn ông về trụ sở để chăm sóc, động viên và tìm hiểu thông tin cá nhân.

Tuy nhiên, do trí nhớ suy giảm, người đàn ông không nhớ địa chỉ nhà. Trên người ông cũng không có giấy tờ tùy thân, khiến việc xác định danh tính và liên hệ với gia đình gặp nhiều khó khăn.

Trước tình huống này, Công an phường Đông Hải triển khai các biện pháp xác minh, đồng thời thông báo đặc điểm nhận dạng của người đàn ông đến các đơn vị công an trên địa bàn để phối hợp tìm kiếm thân nhân.

Thượng úy Phạm Công Minh cùng ông Lê Trung Khoa tại trụ sở Công an phường Đông Hải

Sau hơn 2 giờ, với sự hỗ trợ cung cấp thông tin từ Công an phường Gia Viên, lực lượng chức năng xác định người đàn ông là ông Lê Trung Khoa, sinh năm 1963, đăng ký thường trú tại phường Gia Viên, TP Hải Phòng và hiện sinh sống tại phường Hải An.

Sau khi xác định được danh tính, Công an phường Đông Hải đã liên hệ với bà Nguyễn Thị Luận, sinh năm 1965, là vợ ông Khoa, để gia đình đến đón ông trở về an toàn.

Chiều cùng ngày, chị Lê Ngọc Anh, con gái ông Khoa, đã đến trụ sở Công an phường Đông Hải gửi lời cảm ơn Ban Chỉ huy cùng cán bộ, chiến sĩ đã hỗ trợ gia đình, đặc biệt là Thượng úy Phạm Công Minh, người trực tiếp tham gia giúp đỡ.

Gia đình cũng gửi một lá thư viết tay bày tỏ sự biết ơn trước việc lực lượng công an đã chăm sóc, hỗ trợ ông Khoa trong thời gian ông đi lạc, đồng thời nhanh chóng xác minh để đưa ông trở về với người thân.

Theo gia đình, trong lúc mọi người lo lắng tìm kiếm, sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng công an đã giúp người thân của họ trở về an toàn.

Việc hỗ trợ người đàn ông suy giảm trí nhớ tìm lại gia đình là hành động nhỏ nhưng thiết thực, đặc biệt trong bối cảnh người đi lạc có thể gặp nguy hiểm nếu tiếp tục di chuyển tại khu vực giao thông đông đúc.

Qua vụ việc, người dân khi phát hiện người lớn tuổi, trẻ nhỏ hoặc người có biểu hiện mất phương hướng đi một mình nên nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng gần nhất để kịp thời hỗ trợ, xác minh và tìm kiếm người thân.