Trên trang cá nhân Phar.Smile, dược sĩ Liao Weicheng kể thời gian gần đây thường được hỏi liệu ông có tiêm thuốc giảm cân để nhanh chóng thay đổi vóc dáng hay không. Ông khẳng định không sử dụng phương pháp này. Thay vào đó, ông dành 140 ngày thực hiện 3 nguyên tắc: chạy bộ, tập luyện sức mạnh và nạp đủ protein mỗi ngày.

Theo dược sĩ, điều ông chú trọng không chỉ là số cân nặng giảm được mà còn là duy trì cơ bắp trong quá trình giảm mỡ. Dẫn số liệu lâm sàng về nhóm thuốc ức chế cảm giác thèm ăn, ông cho biết người sử dụng giảm trung bình 13,6 kg, nhưng gần 40% trọng lượng mất đi đến từ khối nạc, bao gồm cơ bắp và nước. Ông lý giải khi cơ thể bị thâm hụt năng lượng đột ngột, mô cơ có thể bị phân giải để bù đắp, làm giảm chuyển hóa cơ bản và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.

Liao Weicheng. Ảnh: Liao Weicheng

Về ăn uống, ông Liêu thay đổi thứ tự thực phẩm trong bữa ăn, luôn dùng món giàu đạm trước. Sau buổi tập tối, ông bổ sung 20 g protein từ đạm váng sữa (whey protein) để hỗ trợ tổng hợp cơ. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh người đã đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng qua 3 bữa chính không cần thiết phải dùng thêm bột đạm.

Theo mức được dược sĩ nêu, người trưởng thành ít vận động cần tối thiểu 0,8 g protein cho mỗi kg thể trọng mỗi ngày. Khi giảm cân bằng cách thâm hụt calo, lượng protein có thể tăng lên 1,2–1,6 g/kg thể trọng để duy trì khối nạc. Ông đồng thời lưu ý người mắc bệnh thận mạn không được tự ý áp dụng chế độ tăng đạm, bởi tiêu thụ quá nhiều có thể làm tăng áp lực lọc cầu thận và đẩy nhanh tổn thương thận.

Bên cạnh chế độ ăn, dược sĩ xem tập kháng lực là phần quan trọng để giữ cấu trúc cơ thể. Phác đồ duy trì thể lực ông đề cập gồm ít nhất 3 buổi tập sức mạnh mỗi tuần, kết hợp 150 phút vận động cường độ trung bình. Riêng lịch tập của mình, ông thực hiện 60 lần chống đẩy mỗi ngày và tập bụng 4 hiệp, mỗi hiệp 30 lần. Ông cũng chạy bộ từ 1 đến 2 buổi mỗi tuần nhằm củng cố sức khỏe tim mạch.

Sau 140 ngày, cân nặng của ông từ 78 kg xuống còn 66 kg, tức giảm 12 kg. Với dược sĩ này, những việc được duy trì đều đặn, từ ưu tiên protein đến luyện sức mạnh và chạy bộ, là cách ông lựa chọn để giảm cân mà không dùng thuốc tiêm.