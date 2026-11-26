Tìm sức hút mới khi hết mùa tắm biển

Nhắc đến du lịch biển Thanh Hóa, nhiều người thường nghĩ ngay đến những bãi tắm đông đúc, các khu nghỉ dưỡng nhộn nhịp trong mùa hè. Thế nhưng, khi mùa cao điểm khép lại, lượng khách tại nhiều địa phương ven biển giảm mạnh, không ít cơ sở lưu trú, nhà hàng phải thu hẹp hoạt động.

Theo TS. Lê Xuân Thảo, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa, phải thẳng thắn nhìn nhận du lịch địa phương vẫn phụ thuộc rất lớn vào biển, riêng Sầm Sơn đã chiếm hơn một nửa lượt khách toàn tỉnh. Hết 3 tháng hè, nhiều khách sạn lớn gần như "ngủ đông", lao động thời vụ không có việc làm.

TS. Lê Xuân Thảo, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa đánh giá, du lịch Thanh Hóa vẫn phụ thuộc nhiều vào biển (Ảnh: Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến Du lịch Thanh Hóa).

Thực tế này cho thấy bài toán của du lịch biển Thanh Hóa không đơn thuần là thu hút thêm khách vào những tháng cuối năm, mà còn là làm thế nào để duy trì hoạt động của hệ thống dịch vụ, tạo việc làm và nguồn thu ổn định cho người dân.

Ông Phạm Đức Trí, Phó Giám đốc Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến Du lịch Thanh Hóa, nhận định, nguyên nhân cốt lõi khiến du lịch địa phương chưa thể duy trì sức hút quanh năm không chỉ nằm ở thời tiết hay tính mùa vụ, mà còn bởi hệ thống sản phẩm chưa đủ đa dạng, hấp dẫn để khai thác ổn định trong cả 4 mùa.

Chùa Bụt - Ngôi chùa có kiến trúc độc đáo, được xây dựng trên một ghềnh đá, mặt trước hướng ra biển. Đây là địa điểm du lịch tâm linh hút khách ở Hải Tiến.

Theo ông Trí, Thanh Hóa có nhiều tiềm năng về du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, văn hóa, di sản, tâm linh, ẩm thực và trải nghiệm cộng đồng. Tuy nhiên, những lợi thế này chưa được khai thác tương xứng, chưa kết nối thành những hành trình đủ phong phú để kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Từ thực tế đó, ông Trí cho rằng cần thay đổi tư duy phát triển du lịch, chuyển từ khai thác lợi thế mùa hè sang phát triển du lịch 4 mùa. Biển Thanh Hóa không nên chỉ được nhìn nhận là nơi để tắm biển, mà cần trở thành không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, nghỉ dưỡng và giải trí.

Một trong những hoạt động tạo thêm sức sống cho du lịch biển mùa thấp điểm là chương trình Gala Sao Mai 2026 tổ chức tối 15/11 tại Quảng trường biển Sầm Sơn, kết hợp trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP Thanh Hóa. Theo ông Trí, đây là cách sử dụng một sự kiện nghệ thuật quy mô toàn quốc để quảng bá hình ảnh điểm đến, thay vì chỉ tổ chức chương trình giải trí đơn thuần.

Ông Phạm Đức Trí, Phó Giám đốc Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến Du lịch Thanh Hóa (mặc áo trắng, hàng thứ 2) đề xuất giải pháp để phát triển du lịch 4 mùa (Ảnh: Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến Du lịch Thanh Hóa).

Đưa khách trở lại bằng những trải nghiệm khác biệt

Cùng với việc định hướng sản phẩm, kết nối thị trường và kích cầu đang được các đơn vị du lịch triển khai thông qua những hoạt động cụ thể.

Từ ngày 16-18/11, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình Famtrip, mời khoảng 60 đại biểu là lãnh đạo các doanh nghiệp lữ hành đến từ Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh và Bắc Ninh về khảo sát sản phẩm, gặp gỡ doanh nghiệp trong tỉnh để cùng xây dựng tour, tuyến.

Chương trình Gala Sao Mai 2026 khuấy động Quảng trường biển Sầm Sơn tối 15/11.

Bên lề chương trình, Hiệp hội tổ chức tọa đàm, bố trí khu trưng bày sản phẩm OCOP để doanh nghiệp địa phương trực tiếp giới thiệu sản phẩm.

Theo ông Lê Xuân Thảo, nhiều đơn vị lữ hành ngoại tỉnh đánh giá cao hạ tầng lưu trú và những sản phẩm mới của Thanh Hóa, đồng thời đã ký kết thỏa thuận hợp tác đưa các đoàn khách về tỉnh trong thời gian tới.

Bên cạnh kết nối thị trường, các cơ sở lưu trú, lữ hành và nhà hàng cũng chủ động xây dựng những gói ưu đãi, giảm giá theo từng hạng phòng, tặng kèm dịch vụ và có chính sách chiết khấu cho khách đoàn.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh, điều quan trọng không phải là mỗi doanh nghiệp tự giảm giá để cạnh tranh, mà cần bắt tay xây dựng những combo trọn gói từ chỗ ở, bữa ăn đến điểm tham quan, giúp du khách cảm thấy xứng đáng với chi phí bỏ ra và các đơn vị cùng có lợi.

Ông Thảo đánh giá, những gói nghỉ dưỡng cuối tuần có sức hút tốt trong trước mắt bởi thuận tiện đi lại, chi phí hợp lý và có thể triển khai ngay. Về lâu dài, du lịch chăm sóc sức khỏe, sinh thái và văn hóa bản địa mới là những sản phẩm cần đầu tư bài bản để giữ chân du khách lâu hơn.

Đến biển mùa đông, du khách có cơ hội trải nghiệm kéo lưới, gỡ cá cùng ngư dân với nhiều điều thú vị.

Ở góc độ doanh nghiệp lữ hành, bà Phan Thị Hà, Phó Giám đốc phát triển sản phẩm Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Lê Gia, cho rằng, mùa thu - đông cần được định vị là mùa của trải nghiệm, khám phá văn hóa, nghỉ dưỡng và du lịch xanh, thay vì chỉ được xem là mùa thấp điểm.

Với các điểm đến ven biển như Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa, doanh nghiệp có thể khai thác các chương trình nghỉ dưỡng cuối tuần, thưởng thức hải sản, tham quan làng chài, chợ hải sản và tìm hiểu văn hóa vùng biển.

Đây là hướng khai thác nhằm tạo ra những trải nghiệm khác biệt, giúp các điểm đến vốn quen thuộc trong mùa hè có thêm sức hút vào những tháng cuối năm.

Về thị trường khách, bà Hà cho biết, doanh nghiệp xác định 3 nhóm có tiềm năng lớn trong mùa thu - đông gồm: khách đoàn, khách cơ quan, doanh nghiệp; khách gia đình, nhóm nghỉ dưỡng cuối tuần và khách quốc tế, khách ngoại tỉnh. Trong đó, khách đoàn có thể tạo nguồn doanh thu thông qua các chương trình tham quan, trải nghiệm, hội nghị, gala dinner, team building và nghỉ dưỡng kết hợp sự kiện.

Không chỉ kéo khách về, mà phải giữ chân du khách

Để du lịch biển không còn cảnh đông đúc trong vài tháng hè rồi trầm lắng khi mùa cao điểm kết thúc, việc giảm giá hay tổ chức một vài sự kiện đơn lẻ là chưa đủ. Bài toán đặt ra là phải có sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý, chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Theo ông Lê Xuân Thảo, Hiệp hội Du lịch tỉnh kỳ vọng địa phương có cơ chế, chính sách ổn định, tiếp tục đầu tư hạ tầng kết nối, bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng, xử lý rác thải và sớm khôi phục các đường bay qua Cảng hàng không Thọ Xuân.

Đối với chính quyền các xã, phường ven biển, việc quản lý điểm đến cần được duy trì quanh năm, từ kiểm soát giá, xử lý tình trạng chèo kéo, ép giá đến giữ gìn môi trường sạch đẹp và tổ chức sự kiện đều đặn để du khách có lý do quay trở lại.

Về phía doanh nghiệp, yêu cầu đặt ra là cạnh tranh bằng chất lượng, sản phẩm mới, tránh hạ giá phá thị trường và tăng cường liên kết để hình thành chuỗi dịch vụ đồng bộ.

Du khách cũng có thể khám phá làng nghề sản xuất nước mắm truyền thống khi đến phường Tĩnh Gia.

Trong khi đó, Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến Du lịch Thanh Hóa xác định vai trò kết nối, quảng bá sản phẩm đến thị trường, tổ chức các chương trình giới thiệu du lịch xứ Thanh tại Hà Nội và những địa bàn trọng điểm, kết nối doanh nghiệp lữ hành và lan tỏa hình ảnh điểm đến.

Theo ông Phạm Đức Trí, hiệu quả xúc tiến không chỉ được đánh giá bằng số lượng hoạt động hay lượt tiếp cận truyền thông, mà cần nhìn vào số tour, tuyến, gói dịch vụ được đưa vào khai thác; lượng khách sử dụng sản phẩm thu - đông, thời gian lưu trú và mức chi tiêu thực tế.

Ông Trí nhấn mạnh: "Chúng ta không nhất thiết phải chờ đến mùa hè mới mời du khách về với biển". Bởi biển mùa thu có vẻ đẹp riêng, biển mùa đông có sự bình yên riêng. Điều quan trọng là phải biến những giá trị ấy thành sản phẩm du lịch thực sự hấp dẫn, có khả năng thương mại hóa và duy trì thường xuyên.