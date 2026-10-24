Không nhận ra Steven Nguyễn 18 năm trước

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh Steven Nguyễn chụp cùng nhóm bạn thời còn đi học, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Bức ảnh được cho là ghi lại khoảnh khắc vào khoảng năm 2008, khi nam diễn viên còn là học sinh Trường THPT Diên Hồng, quận 10, TP.HCM.

Trong hình ảnh được lan truyền, Steven Nguyễn xuất hiện với kiểu tóc mái chéo, áo kẻ sọc và áo khoác đỏ, mang phong cách đặc trưng của giới trẻ những năm 2000. So với hình ảnh nam tính, phong độ thường thấy trên màn ảnh hiện nay, diện mạo thời học sinh của Steven Nguyễn tạo cảm giác khác biệt.

Steven Nguyễn chụp cùng nhóm bạn thời còn đi học.

Bức ảnh được chia sẻ trong thời điểm Steven Nguyễn đang nhận được nhiều sự quan tâm nhờ những vai diễn điện ảnh. Từ một diễn viên từng trải qua thời gian dài tìm kiếm cơ hội, anh dần tạo dấu ấn với hình tượng hành động, trước khi được đông đảo khán giả biết đến qua bộ phim Mưa đỏ.

Steven Nguyễn tên thật là Nguyễn Huy, sinh năm 1991 tại TP.HCM. Anh theo học ngành diễn viên tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, từng làm nhân viên soát vé tại sân khấu kịch IDECAF và đảm nhận nhiều vai nhỏ trước khi có cơ hội phát triển sự nghiệp. Những năm đầu, Steven Nguyễn chủ yếu tham gia web-drama như Bi Long đại ca và Hùng Long Phong Bá, qua đó xây dựng hình ảnh diễn viên có thế mạnh về hành động, võ thuật.

Bước ngoặt lớn đến với Steven Nguyễn khi anh tham gia Mưa đỏ năm 2025, đảm nhận vai Trung úy Nguyễn Phúc Quang. Bộ phim đạt doanh thu khoảng 714 tỷ đồng tại phòng vé Việt Nam, góp phần đưa tên tuổi nam diễn viên đến gần hơn với đông đảo khán giả. Trước đó, anh từng xuất hiện trong phim điện ảnh Vô Diện Sát Nhân năm 2022.

Steven Nguyễn.

Năm 2026, Steven Nguyễn tiếp tục ghi dấu với Trại Buôn Người, trong đó anh đảm nhận vai chính Trần Duy Ny. Tác phẩm đạt doanh thu gần 474 tỷ đồng tính đến sáng 23/10.

Steven Nguyễn còn có nhiều dự án điện ảnh dự kiến ra mắt trong năm 2026, gồm Chị Chị Em Em 3, Bắt Cá Ba Tay và Người Mẹ Xấu. Những tác phẩm này mở ra cơ hội để anh thử sức với các màu sắc vai diễn khác nhau, bên cạnh hình tượng hành động vốn quen thuộc với khán giả.

Từ bức ảnh thời học sinh khoảng năm 2008 đến hình ảnh diễn viên được chú ý ở thời điểm hiện tại, Steven Nguyễn đã trải qua hành trình dài để theo đuổi nghệ thuật. Khoảnh khắc hoài niệm này cũng giúp khán giả nhìn lại một chặng đường trước khi anh có những bước tiến đáng kể trong điện ảnh Việt.