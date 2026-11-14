Không ngừng thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Chile

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Chile ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả. Năm 2026, hai nước cùng nhau kỷ niệm dấu mốc 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (25/3/1971-25/3/2026) với nhiều hoạt động ý nghĩa. Chuyến thăm góp phần tạo động lực đưa quan hệ Việt Nam - Chile ngày càng hiệu quả và thực chất hơn.

Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast. Ảnh: TTXVN

55 năm quan hệ Việt Nam - Chile phát triển hiệu quả, bền vững

Việt Nam và Chile cách nhau nửa bán cầu, thế nhưng, khoảng cách địa lý xa xôi ấy không làm cản trở sự phát triển mối quan hệ giữa hai nước.

Trong thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam diễn ra ác liệt, tháng 5/1969, Chủ tịch Thượng viện Chile (sau này là Tổng thống Chile) Salvador Allende đã tới thăm Việt Nam và hội kiến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc gặp lịch sử đó đã đặt nền tảng cho mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Chile và Trưởng đoàn Thương mại Việt Nam Đoàn Văn ký kết Hiệp định thương mại giữa hai nước (1971). Ảnh: TTXVN

Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 25/3/1971 và Chile trở thành quốc gia Nam Mỹ đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Sự kiện này đã mở ra một trang mới trong lịch sử quan hệ của Nhà nước Việt Nam với Chile, đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp và từng bước nâng lên tầm cao mới.

Trải qua năm tháng, dù khoảng cách địa lý xa xôi nhưng quan hệ ngoại giao Việt Nam - Chile vẫn ngày càng phát triển tốt đẹp. Hai nước đã trao đổi nhiều chuyến thăm các cấp và thiết lập Quan hệ Đối tác toàn diện vào tháng 5/2007 nhân chuyến thăm Chile của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Chile Francisco Pérez Mackenna. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Quan hệ chính trị-ngoại giao giữa Việt Nam và Chile ngày càng gắn bó và tin cậy, thể hiện qua các chuyến thăm và tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương. Có thể kể đến các chuyến thăm Chile nổi bật của: Thủ tướng Phan Văn Khải (tháng 10/2002); Chủ tịch nước Trần Đức Lương (tháng 11/2004); Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh (tháng 5/2007); Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (tháng 9/2009); Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (tháng 7/2014); Chủ tịch nước Lương Cường thăm chính thức Chile (tháng 11/2024); Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Chile Gabriel Boric Font nhân dịp dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng tại Rio de Janeiro (Brazil) (ngày 7/7/2025)…

Về phía Chile có các chuyến thăm Việt Nam của: Tổng thống Ricardo Lagos (tháng 10/2003); Tổng thống Michelle Bachelet (tháng 11/2006; tháng 11/2017); Tổng thống Sebastian Pinera Echenique (tháng 3/2012); Chủ tịch Thượng viện Guido Girardin Lavin (tháng 3/2012); cựu Tổng thống Eduardo Frei Ruiz-Tagle (tháng 7/2016); Bộ trưởng Ngoại giao Chile Roberto Ampuero Espinoza tham dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN (WEF ASEAN 2018) tổ chức tại Hà Nội (tháng 9/2018); cựu Tổng thống Michelle Bachelet (tháng 3/2023); Bộ trưởng Ngoại giao Aberto Van Klaveren (tháng 8/2024); Bộ trưởng Ngoại giao Francisco Pérez Mackenna (tháng 8/2026)...

Mới đây, trong buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Chile Francisco Pérez Mackenna thăm chính thức Việt Nam (tháng 8/2026), Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam luôn coi trọng tăng cường quan hệ với Chile, quốc gia đầu tiên tại Nam Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (25/3/1971), đồng thời là đối tác có tầm quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh. Bộ trưởng Lê Hoài Trung mong muốn hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ chính trị, tăng cường tin cậy và mở rộng hợp tác thực chất trên các lĩnh vực cùng quan tâm trên tinh thần cùng có lợi, cùng phát triển, bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau trong bối cảnh mới.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Chile Francisco Pérez Mackenna (Hà Nội, 8/2026). Ảnh: An Đăng/TTXVN

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Chile Mackenna khẳng định Chính phủ Chile luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam trong tổng thể chính sách đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam và Chile đã ký Hiệp định thương mại tự do song phương và cùng là thành viên của APEC và Hiệp định CPTPP, có nhiều điểm tương đồng trong nhiều lĩnh vực. Bộ trưởng Mackenna khẳng định Bộ Ngoại giao Chile sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Việt Nam nhằm góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Chile phát triển thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Hai bên duy trì thường xuyên và hiệu quả các cơ chế hợp tác Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao (phiên thứ VII họp tại Hà Nội tháng 10/2022) và Hội đồng Thương mại Tự do Việt Nam - Chile (phiên thứ V họp tại Hà Nội tháng 6/2024).

Quan hệ giữa Quốc hội hai nước cũng có nhiều bước tiến tích cực. Trong năm 2026, Quốc hội Việt Nam cùng Hạ viện và Thượng viện Chile đều thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Chile.

Trên các diễn đàn đa phương, hai bên duy trì phối hợp và hợp tác tốt tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, trong đó có Hợp tác Kinh tế châu Á- Thái Bình Dương (APEC) và Diễn đàn Đông Á-Mỹ Latinh (FEALAC)… Chile tham gia ký kết Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) tháng 3/2018 và đã hoàn tất quá trình phê chuẩn ngày 21/2/2023.

Hợp tác kinh tế-thương mại luôn được thúc đẩy

Các mặt hàng chủ lực Việt Nam xuất sang Chile gồm máy móc thiết bị, điện thoại, giày dép, máy tính, quần áo và gạo. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Kinh tế-thương mại là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Chile là đối tác thương mại thứ tư và thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Việt Nam tại Mỹ Latinh, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Chile tại ASEAN.

Chile là nước Mỹ Latinh đầu tiên ký Hiệp định thương mại tự do với Việt Nam. Hai nước đã ký kết Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) vào tháng 11/2011 (bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Hawaii, Mỹ), có hiệu lực từ ngày 1/1/2014. Việc FTA Việt Nam - Chile có hiệu lực đã giúp quan hệ thương mại song phương tăng trưởng thường niên và hiện nay đang ở mức rất tốt.

Kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 2,1 tỷ USD năm 2025, tăng 39% so với năm 2024; 10 tháng năm 2026 đạt 1,6 tỷ USD. Việt Nam xuất khẩu sang Chile các mặt hàng chủ yếu như hàng điện tử, giày dép… và nhập khẩu từ Chile chủ yếu mặt hàng như cá hồi, trái cây…

Hai nước hiện đang tập trung vào các lĩnh vực hợp tác mới như tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, năng lượng sạch, khai thác khoáng sản chiến lược… Theo Đại sứ Việt Nam tại Chile Nguyễn Việt Cường, Chile có nhiều kinh nghiệm về nông nghiệp công nghệ cao, nuôi trồng thủy sản và ứng dụng công nghệ trong khai khoáng, những kinh nghiệm rất gần với nhu cầu của Việt Nam. Bên cạnh đó, lĩnh vực giáo dục, đào tạo nhân lực và kết nối giữa các trường đại học hai nước cũng còn nhiều dư địa để hợp tác.

Chile là nước duy nhất trong khu vực Mỹ Latinh ký Hiệp định thương mại tự do song phương với Việt Nam, là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam tại khu vực và là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Việt Nam trong khu vực. Các nhóm hàng chủ lực tiếp tục giữ vai trò “xương sống” trong xuất khẩu sang Chile gồm: máy móc thiết bị, điện thoại, giày dép, thiết bị máy tính, hàng dệt may. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Ngoài hợp tác kinh tế, thương mại, đối ngoại nhân dân cũng là một điểm sáng trong quan hệ ngoại giao Việt Nam - Chile. Giao lưu văn hóa và nhân dân giữa hai nước luôn được thúc đẩy thông qua Chương trình hợp tác văn hóa giai đoạn 2024-2026. Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Chile (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước. Năm 2026, nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 55 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (25/3/1971-25/3/2026) đã được tổ chức ở cả hai nước, trong đó có lễ kỷ niệm tại Santiago và buổi gặp mặt hữu nghị tại Hà Nội…

Trên cơ sở nền tảng mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Chile liên tục được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực thời gian qua, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Chile José Antonio Kast và Phu nhân từ ngày 15 đến 17/11/2026 có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo động lực mới thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Chile Nguyễn Việt Cường cho biết, đây là lần đầu tiên Tổng thống José Antonio Kast thăm chính thức Việt Nam trên cương vị nguyên thủ quốc gia. Chuyến thăm là điểm nhấn quan trọng nhất trong năm kỷ niệm 55 năm quan hệ Việt Nam - Chile, là dịp để lãnh đạo hai nước cùng nhìn lại chặng đường 55 năm đã qua và định hướng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của quan hệ Đối tác toàn diện, thúc đẩy các cơ chế hợp tác hiện có hoạt động hiệu quả hơn.

Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Chile chủ yếu là hàng tiêu dùng như: dệt may, giày dép, gạo, sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ, điện thoại các loại và linh kiện…Trong ảnh: Xuất khẩu gạo tại Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2). Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Theo Đại sứ Nguyễn Việt Cường, chuyến thăm còn có ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ song phương. Việt Nam và Chile đều là thành viên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Việc Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch CPTPP năm 2026 và đăng cai tổ chức APEC năm 2027 là dịp để tăng cường phối hợp với các thành viên Mỹ Latinh, trong đó Chile là đối tác gắn bó.

Với nền tảng hữu nghị truyền thống, sự tin cậy chính trị và quyết tâm của lãnh đạo hai nước, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Chile José Antonio Kast và Phu nhân sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới, thực chất và hiệu quả hơn trong quan hệ hai nước, đồng thời góp phần làm phong phú thêm quan hệ giữa Việt Nam với khu vực Mỹ Latinh và Caribe.