Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động lập hiến, lập pháp, đi trước một bước về thể chế, mở đường để đất nước phát triển nhanh, bền vững

Lời Tòa soạn: Sáng 6/11, Quốc hội long trọng tổ chức Chương trình kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội Việt Nam thông qua Hiến pháp đầu tiên (9/11/1946 - 9/11/2026). Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Chương trình:

Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Thưa cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cử tri, Nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài,

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Chương trình kỷ niệm. Ảnh: Lâm Hiển

Quốc hội xin trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng nhân kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa; khẳng định giá trị của bản Hiến pháp năm 1946 cả trên phương diện kỹ thuật lập hiến và giá trị tư tưởng, chính trị, pháp lý, đồng thời yêu cầu tiếp tục đổi mới hoạt động lập hiến, lập pháp. Quốc hội xin trân trọng tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo toàn diện, sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Thưa các vị đại biểu Quốc hội, cử tri và Nhân dân cả nước,

Xuyên suốt chặng đường hơn 80 năm phát triển, Quốc hội đã từng bước đổi mới tư duy và phương thức hoạt động, ban hành 5 bản Hiến pháp và gần700 đạo luật. Mỗi bản Hiến pháp, mỗi đạo luật, mỗi nghị quyết, quyết định của Quốc hội luôn gắn liền với vận mệnh của quốc gia, dân tộc, kết hợp nhuần nhuyễn “ý Đảng, lòng Dân”; kết tinh sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của niềm tin, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Chương trình. Ảnh: Phạm Thắng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã đề ra nhiệm vụ “nghiên cứu sửa đổi tổng thể Hiến pháp năm 2013 phù hợp với thực tiễn, yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới”; xác định công tác xây dựng và thi hành pháp luật là “đột phá của đột phá”; Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động lập hiến, lập pháp, đi trước một bước về thể chế, nghiên cứu kỹ lưỡng để quyết định những vấn đề khó, những việc mới, những lĩnh vực chưa có tiền lệ, mở đường cho đổi mới sáng tạo, hiệu lực, hiệu quả, để đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Chương trình. Ảnh: Lâm Hiển

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự ủng hộ của Nhân dân, sự phối hợp chặt chẽ của Chính phủ, MTTQ Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các cấp, các ngành, các địa phương, các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý, tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, sáng tạo của các vị đại biểu Quốc hội, Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện khát vọng xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Chương trình. Ảnh: Lâm Hiển

Kính chúc đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các

đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cử tri, Nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài mạnh khỏe, hạnh phúc, đạt nhiều thành công mới, thắng lợi mới.

Xin trân trọng cảm ơn.

* Đầu đề do Báo Đại biểu Nhân dân đặt