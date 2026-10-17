Không ngừng leo thang, giá dầu chính thức chạm ngưỡng 110USD/thùng

Ảnh: GettyImages

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên ngày thứ Sáu và khép lại một tuần giảm điểm khi dòng tiền rời khỏi cổ phiếu nhóm ngành công nghệ. Ngoài ra, nhà đầu tư không khỏi lo lắng khi giá dầu tăng cao.

Đóng cửa phiên giao dịch cuối của tuần, chỉ số S&P 500 hạ 1,09% và chốt tuần ở mức 7.659,44 điểm. Chỉ số Nasdaq hạ 2,14% xuống 26.140,03 điểm. Cả hai chỉ số như vậy đã rơi xuống dưới mốc trung bình của 50 ngày giao dịch gần nhất.

Chỉ số Dow Jones hạ 175,28 điểm tương đương 0,34% xuống 52.002,41 điểm. Đợt bán mạnh trên thị trường chứng khoán Mỹ đã khiến cho chỉ số CBOE (VIX), chỉ số đo mức độ bất ổn trên thị trường chứng khoán Mỹ, tăng vượt mốc 22 điểm lần đầu tiên trong 4 tháng.

Cổ phiếu các hãng sản xuất chip đồng loạt giảm điểm. Cổ phiếu VanEck Semiconductor ETF (SMH) sụt 3%, kéo theo sự đi xuống của cổ phiếu Micron Technology, Advanced Micro Devices và Sandisk.

Trong tuần vừa qua, cổ phiếu các hãng sản xuất chất bán dẫn liên tục sụt giảm bởi nhiều nhà đầu tư lo lắng về triển vọng kinh doanh của nhóm các doanh nghiệp này trong bối cảnh cạnh tranh từ Trung Quốc leo thang. Cổ phiếu SMH mất 10% trong tuần và như vậy ghi nhận tuần sụt giảm sâu nhất tính từ tháng 4/2025.

Sự sụt giảm của cổ phiếu nhóm doanh nghiệp sản xuất chip, kết hợp với cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp khác trong lĩnh vực AI, đã khiến chỉ số S&P 500 có một tuần giảm điểm. Chỉ số S&P 500 sụt khoảng 2% trong tuần, chỉ số Nasdaq sụt hơn 4% và có tuần giảm mạnh nhất tính từ tháng 6. Chỉ số Dow Jones trong khi đó tăng 0,7% trong tuần.

Nhà đầu tư không khỏi lo lắng về kịch bản các công ty công nghệ đang vay nợ quá mức để chi tiêu cho lĩnh vực AI.

Chủ tịch Fed, ông Kevin Warsh đã có bài phát biểu tại một sự kiện của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) mới đây. Theo phân tích của giới đầu tư, thông điệp quan trọng nhất từ bài phát biểu của ông lần này chính là trước tiên Fed sẽ vẫn duy trì lãi suất cơ bản đồng USD trong cuộc họp chính sách tháng này.

Kết quả khảo sát quan điểm các chuyên gia kinh tế của CME Group cũng đưa ra kết quả tương tự. Khả năng Fed giữ nguyên lãi suất đồng USD trong cuộc họp ngày 27 và 28/10 được tính toán ở ngưỡng khoảng 82%.

NỖI LO NGUỒN CUNG GIA TĂNG

Phiên giao dịch ngày thứ Sáu, giá dầu Brent chạm mốc 110USD/thùng lần đầu tiên tính từ tháng 5 bởi những nỗi lo về kịch bản căng thẳng leo thang tại khu vực Trung Đông sẽ có thể khiến cho nguồn cung sụt giảm sâu hơn, nhà đầu tư đồng thời đánh giá về lượng dầu diesel mà Nga có thể cung ứng ra thị trường toàn cầu.

Diễn biến giá dầu Brent trên thị trường quốc tế 1 năm qua. Ảnh: Trading Economics

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/10 trên thị trường London, giá dầu Brent giao hợp đồng tương lai tăng 3,94USD/thùng tương đương 3,7% lên 109,86USD/thùng, cao nhất tính từ ngày 19/5/2026. Thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao hợp đồng tương lai tăng 3,44USD/thùng tương đương 3,5% lên 101,41USD/thùng, cao nhất tính từ ngày 17/9/2026.

Tính trong tuần này, giá dầu Brent đã tăng 4,9% còn giá dầu WTI tăng 10,4%.

Tổ chức nghiên cứu và tư vấn năng lượng Energy Aspects phân tích: “Giá dầu WTI và Brent đảo chiều tăng lại khi mà nỗi lo leo thang xung đột gia tăng trong bối cảnh những tin đồn liên quan đến hạ tầng năng lượng của Saudi Arabia ngày một nhiều hơn”.

Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa đạn đạo phóng về phía thành phố cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ. Đây là cảng biển có vai trò chiến lược trong nỗ lực của Saudi Arabia nhằm né tránh eo biển Hormuz, duy trì dòng chảy dầu mỏ ra thị trường quốc tế.

Theo nhóm tư vấn Rapidan Energy Group, các báo cáo ban đầu cho thấy cơ sở hạ tầng tại Yanbu chưa ghi nhận thiệt hại.

Lo ngại về nguồn cung cũng gia tăng khi các cuộc tấn công quanh eo biển Hormuz leo thang trong 10 ngày qua. Iran tuyên bố tăng cường các đòn tập kích để đáp trả việc Mỹ phong tỏa các cảng của nước này và áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn từ tháng trước.

“Các cuộc tấn công gia tăng của Iran đã khiến dòng chảy dầu thô từ khu vực Vùng Vịnh sụt giảm mạnh”, các chuyên gia phân tích của Kpler nhận định trong báo cáo công bố hôm thứ Năm. Nhóm này dự báo hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz sẽ phục hồi chậm hơn và thiếu ổn định nếu không có một thỏa thuận chính trị toàn diện.