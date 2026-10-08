Không ngừng học để học trò tiến xa hơn

Với những đóng góp của mình, năm 2025, cô giáo Loan (bên trái) vinh dự nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc

Từ người dạy kiến thức đến người mở đường

Gắn bó với giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi Sinh học, cô giáo Đỗ Thị Mai Loan (SN 1988), giáo viên Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh (phường Nam Gia Nghĩa), luôn xác định người thầy không chỉ truyền đạt kiến thức mà phải giúp học sinh biết tự khám phá, kết nối và vượt qua giới hạn của chính mình.

Đến với nghề từ tình yêu dành cho Sinh học, cô Loan từng nghĩ mình sẽ theo ngành y nhưng sau đó lựa chọn sư phạm. Càng gắn bó với nghề, cô càng nhận ra sức hấp dẫn của việc được đồng hành với học sinh trong hành trình khám phá thế giới sự sống.

Hơn 10 năm bồi dưỡng học sinh giỏi, cô Loan đã trực tiếp phát hiện, đào tạo học sinh tham gia các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, đạt 25 giải trong giai đoạn 2020 - 2026. Nhưng phía sau những kết quả ấy là quan niệm nhất quán về cách dạy và cách học. “Tôi thường nói với học sinh rằng chúng ta không lựa chọn được xuất phát điểm, nhưng có thể lựa chọn cách mình nỗ lực mỗi ngày. Tôi luôn lấy sự chăm chỉ, cần cù để bù đắp những khoảng cách ban đầu. Thắng không kiêu, bại không nản; có kết quả tốt thì tiếp tục tiến lên, chưa đạt thì làm lại tốt hơn”, cô Loan chia sẻ.

Cô giáo Đỗ Thị Mai Loan gắn bó với nghề hơn 10 năm và có một bề dày thành tích

Trong giảng dạy, cô khá nghiêm khắc, yêu cầu học sinh không chỉ làm nhiều bài mà phải hiểu bản chất vấn đề, biết kết nối kiến thức và hình thành tư duy khoa học. “Bồi dưỡng học sinh giỏi không phải là tạo ra những “cỗ máy đi thi”, mà là giúp những học sinh có năng lực nhận ra giới hạn của mình vẫn còn có thể được đẩy xa hơn nữa”, cô nói.

Quan niệm ấy cũng chi phối cách cô làm mới bài giảng, xây dựng học liệu và hướng học sinh đến năng lực tự học. Với cô, kết quả thi là một dấu mốc, còn điều cần giữ lại lâu dài là khả năng tư duy và tự tiếp tục học của mỗi học sinh.

Thầy cô cũng phải liên tục làm mới mình

Có lẽ chính yêu cầu ấy với học sinh cũng đặt ra yêu cầu trước hết đối với người thầy, cô là không ngừng học.

Từ một giáo viên đứng lớp, cô Loan tham gia biên soạn sách, xây dựng học liệu, nghiên cứu phương pháp và chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn. Cô là thành viên Hội đồng thẩm định sách giáo khoa môn Sinh học, tham gia xây dựng tài liệu bồi dưỡng, chương trình giáo dục, ra đề thi tốt nghiệp THPT và là đồng tác giả sách Bài tập Sinh học 11, Kết nối tri thức.

Cô Loan đã dìu dắt nhiều thế hệ học sinh đạt giải cao trong các cuộc thi học sinh giỏi các cấp

“Khi là giáo viên, tôi thường đặt câu hỏi: Nội dung này mình sẽ dạy như thế nào? Nhưng khi tham gia biên soạn sách, tôi phải nghĩ sâu hơn: Học sinh cần đạt được điều gì sau nội dung này?”, cô giáo Loan chia sẻ.

Theo cô, sách giáo khoa quan trọng nhưng không thể thay thế người thầy. Người giáo viên phải biết thiết kế một hành trình học tập từ sách và vượt ra ngoài sách. Vì vậy, đổi mới giáo dục trước hết phải bắt đầu từ sự đổi mới của chính người thầy.

Bà Phạm Thị Hồng - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh nhận xét, cô Loan là người luôn học hỏi, nâng cao chuyên môn, nghiêm túc, trách nhiệm và tâm huyết với công việc; gần gũi, hòa đồng, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp.

Tinh thần ấy được thể hiện qua việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn, bồi dưỡng học sinh giỏi, ôn thi tốt nghiệp và hỗ trợ đồng nghiệp. Cô từng đạt giải Nhất cấp tỉnh về thiết kế bài giảng E-learning và được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Những danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở nhiều năm, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2025 là sự ghi nhận cho hành trình ấy.

Với cô giáo Loan, càng đi lâu với nghề càng không có thời điểm để nói rằng mình đã học đủ. Bởi mỗi thế hệ học sinh lại đặt ra những câu hỏi mới và thầy cô muốn giúp học trò đi xa hơn thì trước hết phải tự bước tiếp trên hành trình học hỏi của chính mình.