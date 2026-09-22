Không ngừng củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở cơ sở

Nổi bật, ngay sau khi thực hiện sắp xếp và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Xây dựng Đảng chủ động tham mưu cho Đảng ủy xã quyết định thành lập các chi bộ, chỉ định ban chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ; tiếp nhận, rà soát, phân công nhiệm vụ đối với đội ngũ đảng viên. Đặc biệt, đối với các thôn sau sáp nhập có quy mô dân số, diện tích và số lượng đảng viên lớn hơn, Ban chủ động tham mưu, triển khai bố trí, lựa chọn cán bộ đúng theo quy định, nhất là dựa theo trình độ, năng lực, phẩm chất và độ tuổi phù hợp. Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Thị Nga, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Đồng Việt.

Một điểm nhấn là việc ứng dụng chuyển đổi số trong công tác Đảng, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được đẩy mạnh. Chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chi bộ điểm để trao đổi, học tập kinh nghiệm, từng bước nhân rộng những cách làm hiệu quả. Qua đó, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ từng bước được nâng lên, vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng ở cơ sở được phát huy.

Trong giai đoạn phát triển mới của thành phố Bắc Ninh, yêu cầu đối với tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ cơ sở ngày càng cao, tôi mong muốn Thành ủy Bắc Ninh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ công tác Đảng cho cán bộ Ban Xây dựng Đảng, bí thư, phó bí thư và cấp ủy viên các chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Cấp ủy địa phương tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng tầm năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng đối với hệ thống chính trị, bám sát yêu cầu phát triển và mô hình tăng trưởng mới của thành phố. Trọng tâm là phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; chú trọng công tác phát triển đảng viên, tạo nguồn cán bộ, đảng viên kế cận. Qua đó góp phần xây dựng tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu phát triển trong chặng đường mới.