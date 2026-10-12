Công an không nghỉ cuối tuần, khẩn trương thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

Những ngón tay nhăn nheo, sạm đen bám chặt lấy mép bàn, cụ bà tóc bạc phơ cẩn thận nắn nót từng nét chữ trên tờ phiếu thông tin. Cạnh đó, một Đại úy Công an kiên nhẫn cúi rạp người, đỡ lấy tờ giấy và nhẹ nhàng hướng dẫn cụ điền từng dòng địa chỉ. Hình ảnh ấy hiện diện trong suốt buổi sáng ngày 11/10 tại hội trường Trung tâm văn hóa xã Bất Bạt, TP Hà Nội.

Hôm nay đông hơn thường lệ, nhưng không gian lại giữ một vẻ tĩnh lặng trang nghiêm. Hầu hết những người có mặt đều đã bước qua tuổi 70, 80. Họ mang theo kỷ vật, giấy báo tử đã ngả màu ố vàng và một niềm tin mãnh liệt.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bất Bạt túc trực từ sớm. Người phụ trách vòng ngoài đón tiếp, người bám trụ bên giàn máy tính để nhập liệu, đối chiếu thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đối với những thân nhân tuổi cao, mắt mờ, chân chậm, các chiến sĩ trực tiếp dìu tay, hỗ trợ lấy dấu vân tay, chụp ảnh chân dung bằng hệ thống máy móc chuyên dụng, bảo đảm dữ liệu đầu vào chuẩn xác nhất.

Từng thao tác được thực hiện tỉ mỉ. Việc làm này không đơn thuần là thủ tục hành chính, mà là bước đi quan trọng nằm trong guồng quay của "Chiến dịch 500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do lực lượng Công an phối hợp triển khai.

Nhịp độ khẩn trương ấy tiếp tục được nối dài sang ngày 12/10 tại điểm thu nhận xã Quốc Oai, TP Hà Nội. Tại đây, Công an xã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - CATP Hà Nội và các chuyên gia y tế của Công ty Genestory tổ chức lấy mẫu sinh phẩm cho 102 thân nhân. Kế hoạch được vạch ra chi tiết, bám sát các chỉ đạo tại Kế hoạch số 306 và Công văn số 6910 của Công an thành phố.

Từng người dân được gọi tên theo số thứ tự. Tại khu vực y tế, nhân viên cẩn thận dùng băng garo siết nhẹ cánh tay, đưa mũi kim lấy mẫu máu. Vài mililit máu được rút ra - một lượng sinh phẩm rất nhỏ nhưng lại gánh trên đó sức nặng của mấy chục năm ngóng đợi. Ở một góc khác, Đại úy Công an cẩn thận kiểm tra lại thẻ Căn cước công dân của một cụ ông đội chiếc mũ cối xanh sờn cũ, đối khớp kỹ lưỡng từng con số trước khi xác nhận hoàn thành hồ sơ.

Thời gian trôi đi, những người mẹ, người chị của các liệt sĩ ngày một già yếu. Cơ hội để tìm lại người thân đang hẹp dần đi theo năm tháng. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN theo dòng mẹ lúc này là cuộc chạy đua thực sự. Chỉ khi có kho dữ liệu sinh phẩm chuẩn, công tác đối sánh di truyền với hàng ngàn hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin mới có căn cứ khoa học để xác minh.

Buổi thu nhận mẫu khép lại khi trời đã đứng bóng. Những tập hồ sơ lưu trữ dày thêm. Lời chào tạm biệt của những người lính áo xanh xen lẫn tiếng cảm ơn mộc mạc từ thân nhân các gia đình chính sách...