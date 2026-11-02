Không nghỉ cuối tuần, Công an xã giúp người dân tích hợp an sinh trên VNeID

Cán bộ Công an xã Bất Bạt trực tiếp hướng dẫn các cụ cao tuổi và người dân trên địa bàn thao tác tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên điện thoại.

Tại các điểm hỗ trợ trực tiếp trong hai ngày cuối tuần 31/10 và 1/11/2026, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bất Bạt, thành phố Hà Nội tập trung hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng các tiện ích của ứng dụng định danh điện tử VNeID. Trọng tâm là việc tích hợp tài khoản ngân hàng để phục vụ chi trả các khoản trợ cấp an sinh xã hội theo quy định của Đề án 06. Tính đến nay, đơn vị đã hoàn thành hỗ trợ 13.698 lượt người dân trên địa bàn.

Phần lớn người dân đến điểm hướng dẫn là người cao tuổi, mắt kém hoặc chưa quen sử dụng điện thoại thông minh. Cán bộ Công an xã trực tiếp ngồi cạnh từng người, đối chiếu thông tin trên thẻ căn cước và hướng dẫn cụ thể từng bước trên màn hình.

Quy trình đi từ thao tác đăng nhập ứng dụng, tìm mục an sinh xã hội, nhập số tài khoản ngân hàng đến bước kiểm tra và xác nhận kết quả cuối cùng. Với những cụ già thao tác chậm, cán bộ công an kiên nhẫn giải thích để người dân nắm được cách thức hoạt động và tự kiểm tra được thông tin cá nhân trên ứng dụng.

Khi hoàn tất việc tích hợp trên VNeID, người dân trong diện thụ hưởng sẽ nhận các khoản trợ cấp, hỗ trợ trực tiếp qua tài khoản ngân hàng. Cách làm này giúp việc chi trả minh bạch và tiết kiệm thời gian đi lại cho người dân. Thói quen thanh toán không dùng tiền mặt tại địa phương cũng dần hình thành từ chính những khoản tiền trợ cấp hàng tháng.

Song song với việc hướng dẫn thao tác kỹ thuật, cán bộ Công an xã Bất Bạt lồng ghép nhắc nhở người dân cách tự bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng.

Trước tình trạng tội phạm giả danh cơ quan chức năng gọi điện yêu cầu cài đặt phần mềm lạ nhằm chiếm đoạt tài sản, lực lượng công an dặn người dân tuyệt đối không cung cấp mật khẩu hay mã OTP ngân hàng cho người lạ dưới bất kỳ hình thức nào.

Trong những ngày tới, Công an xã Bất Bạt tiếp tục duy trì lực lượng hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở, giúp người dân trên địa bàn chủ động sử dụng các tiện ích số phục vụ đời sống.