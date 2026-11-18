Được HĐND thành phố Hà Nội thông qua ngày 28/10/2026 và có hiệu lực từ ngày 7/11/2026, Nghị quyết 96/2026/NQ-HĐND (Nghị quyết 96) về việc quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội (Thực hiện khoản 2 Điều 8 và khoản 4 Điều 14 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16).