Không né tránh việc khó, quyết liệt gỡ vướng dự án
Từ 829 dự án được rà soát từ năm 2015, đến đầu năm 2026, thành phố Hà Nội còn 341 dự án chậm triển khai. Việc xử lý các dự án chậm triển khai là nhiệm vụ khó, phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành và trách nhiệm của nhà đầu tư. Tuy nhiên, với quan điểm không né tránh, không để tồn tại kéo dài, Hà Nội đang tập trung rà soát, phân loại từng nhóm vướng mắc để có phương án tháo gỡ cụ thể.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khong-ne-tranh-viec-kho-quyet-liet-go-vuong-du-an-24626111820212978.htm