'Không một mình' trở lại: Kết nối để được bảo vệ, kết nối không gây tổn thương

“Không Một Mình 2026 - Kết nối không tổn thương” là chiến dịch do Liên minh Niềm Tin Số (DTA) khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng các tổ chức quốc tế UNICEF, UNODC, phối hợp tổ chức cùng Cục An ninh mạng, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng.

Trở lại trong năm thứ hai với chủ đề phòng, chống xâm hại trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng (xâm hại trực tuyến), chiến dịch sẽ được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 10/10 đến 10/12/2026, hướng tới nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng và xây dựng mạng lưới hỗ trợ trẻ em, thanh thiếu niên trước những nguy cơ và tình huống không an toàn trên môi trường mạng.

Sự kiện khởi động chiến dịch sẽ diễn ra ngày 09/10/2026 tại Trường THCS & THPT Nguyễn Siêu, Hà Nội.

Nếu năm 2025, “Không Một Mình” gửi đi lời nhắc “Cùng nhau an toàn trực tuyến” thì ở mùa thứ hai, chiến dịch tiếp tục mở rộng câu chuyện bằng thông điệp “Kết nối không tổn thương”. Đó là kết nối để được bảo vệ, để mỗi trẻ em, thanh thiếu niên biết rằng khi gặp một vấn đề trên mạng, các em không cần tự mình đối mặt. Cha mẹ, thầy cô, bạn bè và những người lớn xung quanh luôn có thể trở thành nơi các em tìm đến để được lắng nghe, hỗ trợ và đồng hành.

Nhưng “Kết nối không tổn thương” cũng là lời nhắc về cách mỗi người hiện diện trên không gian mạng. Mỗi tin nhắn, bình luận, lượt chia sẻ hay nội dung đăng tải đều có thể tạo ra tác động đến một người khác. Kết nối có trách nhiệm là biết tôn trọng, biết dừng lại đúng lúc và không để hành động của mình trở thành nguyên nhân gây thêm tổn thương cho người khác.

Trước đó, Chiến dịch “Không Một Mình” năm 2025 đã tạo được dấu ấn rộng khắp khi triển khai tại hơn 6.100 điểm trường và 113.000 lớp học thuộc 34 tỉnh, thành phố, tiếp cận hơn 8 triệu học sinh, sinh viên, giáo viên và phụ huynh. Trên không gian mạng, các hoạt động của chiến dịch đạt hơn 1,5 tỷ lượt xem và 40 triệu người dùng tiếp cận, với sự đồng hành lan tỏa của hơn 1.000 nghệ sĩ, KOL và nhà sáng tạo nội dung.

Những kết quả đó là nền tảng để “Không Một Mình” bước vào mùa thứ hai với một mục tiêu gần gũi và thiết thực hơn: không chỉ giúp trẻ em và thanh thiếu niên biết cách tự bảo vệ mình, mà còn góp phần xây dựng một môi trường nơi các em biết lên tiếng, biết tìm đến ai khi cần giúp đỡ, đồng thời mỗi người lớn cũng biết cách trở thành một điểm tựa an toàn.

Câu chuyện của mùa thứ hai sẽ chính thức được mở ra tại Sự kiện khởi động ngày 09/10/2026 tại Trường THCS & THPT Nguyễn Siêu, Hà Nội, với sự tham gia của các đơn vị bảo trợ, tổ chức, nhà trường, Đại sứ An toàn số học đường, KOL và các nghệ sĩ đồng hành.