'Không một mình 2026': Kết nối để được bảo vệ, kết nối không gây tổn thương

Khởi động Chiến dịch “Không Một Mình” mùa thứ hai với chủ đề “Kết nối không tổn thương”. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Chương trình do Liên minh Niềm tin số (DTA) khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng các tổ chức quốc tế: Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Cơ quan của Liên hợp quốc về chống ma túy và tội phạm (UNODC) phối hợp Cục An ninh mạng, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, các cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng.

Sự kiện đánh dấu bước chuyển quan trọng từ việc nâng cao nhận thức sang xây dựng năng lực bảo vệ và hành động thực chất, hướng tới mục tiêu thiết lập một môi trường số an toàn, nhân văn cho trẻ em và thanh thiếu niên.

Triển lãm tranh cổ động Chiến dịch "Không một mình". (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Trước đó, mùa đầu tiên của chiến dịch được tổ chức vào năm 2025 với thông điệp “Cùng nhau an toàn trực tuyến” đã tạo nên những dấu ấn tích cực khi triển khai tại hơn 6.100 điểm trường và 113.000 lớp học thuộc 34 tỉnh, thành phố, tiếp cận hơn 8 triệu học sinh, sinh viên, giáo viên và phụ huynh. Trên không gian mạng, chiến dịch đạt hơn 1,5 tỷ lượt xem và 40 triệu người dùng tiếp cận, cùng sự đồng hành lan tỏa của hơn 1.000 nghệ sĩ, KOLs và nhà sáng tạo nội dung.

Kế thừa nền tảng đó, chiến dịch năm 2026 sẽ diễn ra trên phạm vi toàn quốc từ ngày 10/10 đến 10/12/2026, với thông điệp cốt lõi “Kết nối không tổn thương”. Thông điệp nhấn mạnh việc kết nối để được bảo vệ, giúp trẻ em hiểu rằng các em không phải đối mặt đơn độc với rủi ro trực tuyến, bởi cha mẹ, thầy cô và người lớn luôn sẵn sàng lắng nghe, hỗ trợ; đồng thời, đây cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi cá nhân khi hiện diện trên không gian mạng: từng tin nhắn, bình luận hay lượt chia sẻ đều cần sự tôn trọng và biết dừng lại đúng lúc để không gây ra thêm tổn thương cho người khác.

Các học sinh Trường trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Siêu tham quan triển lãm tranh cổ động Chiến dịch "Không một mình". (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Phát biểu tại lễ khởi động chiến dịch, Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ Công an) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Đại tá Nguyễn Hồng Quân chia sẻ, không gian mạng đã trở thành một phần tự nhiên trong đời sống học tập, giải trí và kết nối của giới trẻ, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều cạm bẫy và trào lưu tiêu cực như các hội nhóm "Con ghét cha mẹ" vô tình thao túng tâm lý và đào sâu khoảng cách thế hệ. Dẫn hình ảnh so sánh "trẻ em ra đường phải có người lớn dắt", đại diện Bộ Công an khẳng định chúng ta không thể bỏ mặc các con lẻ loi giữa "đại dương số" đầy sóng gió.

Từ thực trạng này, ông nhắc lại khẳng định của Trưởng đại diện UNICEF cách đây một năm trước thềm Lễ mở ký Công ước Hà Nội (15/10/2025): "Trẻ em phải được bảo vệ, dù là trực tuyến hay ngoại tuyến".

Theo đại diện Bộ Công an, chúng ta không thể bảo vệ trẻ bằng cách buộc các em rời xa không gian số hay lo sợ trước mọi kết nối, mà điều cốt lõi là tạo dựng một môi trường an toàn để các em tự do khám phá và trưởng thành mà không phải đánh đổi bằng sự an toàn của chính mình. Quan trọng hơn, công tác bảo vệ phải chuyển từ xử lý sự cố sang nhận diện và ngăn chặn sớm rủi ro trước khi trở thành tổn thương.

Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ Công an) phát biểu tại lễ khởi động Chiến dịch "Không một mình". (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp)

Hướng tới mục tiêu của Ngày An ninh mạng Việt Nam năm 2026 - "Xây dựng một không gian mạng nhân văn cho mỗi người", chiến dịch cam kết chuyển hóa nhận thức thành năng lực tự bảo vệ cùng những hành động cụ thể, lâu dài. Đại diện Bộ Công an nhấn mạnh bảo vệ trẻ em là trách nhiệm chung đòi hỏi sự phối hợp liên ngành: cơ quan quản lý hoàn thiện chính sách; nhà trường hình thành năng lực sử dụng công nghệ an toàn; gia đình dành thêm thời gian, sự thấu hiểu để con em không cảm thấy cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình; các doanh nghiệp công nghệ, người sáng tạo nội dung tích cực xây dựng môi trường số lành mạnh. Đặc biệt, tiếng nói của trẻ em phải được coi trọng để các em không chỉ là đối tượng được bảo vệ mà trở thành chủ thể chủ động của một môi trường số an toàn.

Phát biểu tại sự kiện, bà Silvia Danailov, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam, bày tỏ niềm vui khi đồng hành cùng chiến dịch và nhấn mạnh rằng thế giới số cần phải là nơi trẻ em có thể học tập, sáng tạo, kết nối mà không bị đe dọa bởi bạo lực, bóc lột hay xâm hại. Bà khẳng định trẻ em và thanh thiếu niên là những người sử dụng công nghệ số tích cực nhất, tuy nhiên những cơ hội lớn luôn đi kèm với rủi ro từ bạo lực mạng, lừa đảo, nội dung độc hại, vi phạm quyền riêng tư đến xâm hại tình dục trực tuyến. Đặc biệt, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ mới nổi nếu thiếu đi các giải pháp bảo vệ thích hợp cũng có thể tạo ra những hình thức gây hại mới.

Bà Silvia Danailov, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam phát biểu tại lễ khởi động Chiến dịch "Không một mình". (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Để tăng cường nỗ lực quốc gia trong phòng, chống xâm hại trẻ em trên không gian mạng, Trưởng đại diện UNICEF đưa ra 3 yếu tố then chốt:

Thứ nhất, trẻ em phải được đặt ở vị trí trung tâm của giải pháp. Các em cần được trang bị kiến thức, kỹ năng và sự tự tin để nhận diện rủi ro, tự bảo vệ mình và bạn bè, đồng thời biết tìm đến sự trợ giúp khi gặp sự cố. Trải nghiệm và ý kiến của trẻ em cần được lắng nghe để góp phần hình thành nên các chính sách, chương trình và giải pháp số. Song song đó, người lớn gồm cha mẹ, thầy cô giáo cũng phải được trang bị công cụ để không bỏ mặc trẻ em tự xoay xở.

Thứ hai, việc bảo vệ trẻ em đòi hỏi phản ứng phối hợp đồng bộ ở cấp quốc gia. Không một tổ chức đơn lẻ nào có thể giải quyết toàn bộ thách thức này, mà cần sự chung tay của Chính phủ, cơ quan thực thi pháp luật, nhà trường, cộng đồng xã hội, các đối tác quốc tế và doanh nghiệp công nghệ. Các công ty công nghệ phải có trách nhiệm ngăn chặn, phát hiện, gỡ bỏ các nội dung bóc lột trẻ em và tích hợp tính năng an toàn ngay từ khâu thiết kế nền tảng. Bên cạnh đó, những người có ảnh hưởng (KOLs) cũng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình hành vi ứng xử chuẩn mực trên mạng và lan tỏa thông điệp an toàn. Bà Silvia Danailov đánh giá cao chiến dịch khi nhận thức rõ ràng rằng nhận thức thôi là chưa đủ, mà cần một hệ thống phối hợp mạnh mẽ từ luật pháp, chính sách đến hành động thực tiễn.

Thứ ba, bảo vệ an toàn trên mạng phải nhằm mục đích trao quyền chứ không được hạn chế cơ hội tiếp cận kỹ thuật số của trẻ em. Trẻ em có quyền được bảo vệ, nhưng cũng có quyền truy cập thông tin, học tập, bày tỏ quan điểm và thụ hưởng lợi ích từ công nghệ. Hiện nay, UNICEF đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Công an để đưa nội dung an toàn số vào chương trình giảng dạy học đường, trang bị kỹ năng thực hành cho cả giáo viên và học sinh.

Gửi lời nhắn nhủ trực tiếp đến các em học sinh, Trưởng đại diện UNICEF động viên các em hãy tiếp tục lên tiếng, hỗ trợ lẫn nhau, chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần và luôn sẵn sàng hỗ trợ người khác. Bà khẳng định, UNICEF cam kết tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam, các gia đình, nhà trường và cộng đồng để xây dựng một môi trường số an toàn, bởi trẻ em không bao giờ phải đưa ra lựa chọn giữa việc được kết nối và việc được an toàn.

Nghệ sĩ Rapper Đen, Đại sứ đồng hành Chiến dịch "Không một mình" tham dự sự kiện. (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp)

Tại lễ khởi động, Ban tổ chức đã giới thiệu các đại sứ đồng hành cùng chiến dịch gồm: Rapper Đen, nhạc sĩ Bùi Công Nam, ca sĩ MONO, ca sĩ Phương Mỹ Chi, Hoa hậu Bảo Ngọc và MC Khánh Vy. Với sức ảnh hưởng tích cực cùng phong cách đa dạng, các đại sứ góp phần chuyển hóa những cảnh báo khô khan thành các câu chuyện gần gũi với giới trẻ, hướng tới một môi trường số an toàn, văn minh và nhân văn.

Lễ khởi động gây ấn tượng với ca khúc “Lướt chạm” do nhạc sĩ Bùi Công Nam sáng tác. Lấy cảm hứng từ các tương tác quen thuộc trên mạng xã hội, bài hát gửi gắm thông điệp: mỗi lần lướt hay chạm đều mở ra một kết nối và kết nối ấy cần được dựng xây bằng sự tôn trọng, tỉnh táo cùng trách nhiệm. Với chất nhạc trẻ trung, “Lướt chạm” hứa hẹn sẽ lan tỏa tự nhiên thông điệp “Kết nối không tổn thương” rộng khắp trong cộng đồng.

Chiến dịch “Không một mình 2026” với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý, nhà trường, gia đình, doanh nghiệp công nghệ, cơ quan báo chí và các nghệ sĩ, KOLs đồng hành hứa hẹn sẽ tạo ra những thay đổi thực chất và bền vững, góp phần xây dựng một môi trường mạng an toàn, lành mạnh cho thế hệ tương lai.