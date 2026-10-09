'Không Một Mình 2026': Để trẻ không đơn độc trước những tổn thương trên mạng

Ngày 9/10, tại Hà Nội, Chiến dịch “Không Một Mình 2026” khởi động với thông điệp “Kết nối không tổn thương”, hướng tới bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước nguy cơ trên không gian mạng.

Chiến dịch do Liên minh Niềm Tin Số khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng các tổ chức quốc tế.

Chiến dịch tập trung trang bị kỹ năng nhận diện rủi ro, tự bảo vệ và chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp lừa đảo, bắt nạt trực tuyến hoặc những kết nối không an toàn.

Chương trình đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi người khi chia sẻ, bình luận và tương tác trên mạng. Thông qua phối hợp giữa gia đình, nhà trường, cơ quan chức năng và cộng đồng, chiến dịch hướng tới xây dựng môi trường số an toàn, nơi trẻ em được lắng nghe, đồng hành và không đơn độc khi đối mặt với tổn thương./.