Không một bóng cây trên con đường 'độc nhất vô nhị' Hà Nội

VIDEO: Đường giữa hồ điều hòa ở Hà Nội chưa có cây xanh.

Phố Trung Thư chạy qua hồ điều hòa Đồng Bông 2, phường Đại Mỗ (Hà Nội). Nhìn từ trên cao, tuyến đường như một dải bê tông nằm giữa mặt nước trải rộng hai bên, tạo không gian thoáng đãng giữa khu đô thị phía Tây Thủ đô.

Tuy nhiên, dọc tuyến đường và khu vực ven hồ, những mảng xanh còn thiếu vắng. Ghi nhận tại hiện trường, chưa thấy hoạt động trồng cây xanh mới.

Phần lớn cảnh quan là mặt đường, bờ kè và các khoảng đất ven hồ, tạo sự tương phản giữa không gian mặt nước rộng lớn và tuyến đường ít bóng mát.

Vào những ngày nắng, người đi đường ít có bóng cây để trú chân. Với người di chuyển bằng xe máy hoặc đi bộ qua khu vực, việc thiếu bóng mát khiến hành trình ngoài trời kém dễ chịu hơn.

Bụi bặm cũng là vấn đề cần được quan tâm, nhất là tại những vị trí còn đất trống hoặc chịu ảnh hưởng từ hoạt động thi công.

Hồ điều hòa Đồng Bông 2 còn gọi là hồ đầu mối Mễ Trì, là một trong những công trình hạ tầng thoát nước được Hà Nội triển khai nhằm giảm nguy cơ ngập úng tại khu vực phía Tây. Dự án có diện tích khoảng 17,2 ha, trong đó mặt nước khoảng 12 ha; hệ thống kè bao quanh dài gần 1.950 m.

Theo thông tin công bố của thành phố, công trình có tổng mức đầu tư hơn 601,7 tỷ đồng từ ngân sách, khởi công trong quý I/2026 và dự kiến hoàn thành trong quý IV cùng năm. Các hạng mục gồm lòng hồ, kè, cống và hệ thống cửa van điều tiết nước, góp phần tăng khả năng trữ và điều tiết nước cho khu vực.

Bên cạnh chức năng chống ngập, dự án còn được kỳ vọng cải thiện môi trường cảnh quan. Hồi tháng 6, nhiều cây xà cừ lâu năm trên đường Mễ Trì, đoạn qua phường Đại Mỗ phải đốn hạ để phục vụ thi công hồ. Sự thay đổi này từng khiến người dân chú ý bởi những hàng cây trước đây tạo bóng mát cho tuyến đường.

Dù mặt hồ rộng mở tạo lợi thế về cảnh quan, việc thiếu cây xanh tại tuyến đường Trung Thư và khu vực ven hồ khiến không gian chưa có nhiều bóng mát tự nhiên. Cây xanh, thảm cỏ và đường dạo nếu được tổ chức phù hợp có thể giúp cảnh quan bớt "bê tông hóa", tạo điều kiện cho người dân đi bộ, nghỉ chân.

Các giải pháp hạn chế bụi tại những khu vực còn đất trống, hoàn thiện hạ tầng đi bộ và kết nối không gian công cộng sẽ góp phần nâng cao chất lượng cảnh quan sau khi dự án hoàn thành.