Không Messi, Argentina thua đau Uruguay trên sân nhà

Argentina thua đau Uruguay trên sân nhà. Ảnh: Reuters.

Đây là trận thua đầu tiên của thầy trò Lionel Scaloni kể từ sau chung kết World Cup 2026, đồng thời đánh dấu chiến thắng đầu tiên của Uruguay khi chạm trán "Albiceleste" từ năm 2023.

Sau khi Messi và trung vệ Nicolas Otamendi giã từ đội tuyển, nhà đương kim Á quân thế giới tạm thời để trống áo số 10, trao băng thủ quân cho thủ môn Geronimo Rulli.

Hiệp một diễn ra giằng co và không có bàn thắng. Argentina tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 0,25, tuy nhiên các pha dứt điểm của Julian Alvarez, Enzo Fernandez và Facundo Medina đều không thể đánh bại thủ môn Cristopher Fiermarin.

Bước ngoặt đến trong tám phút đầu hiệp hai. Phút 48, từ quả đá phạt của Giorgian De Arrascaeta, bóng sau cú đánh đầu của Lisandro Martinez đập trúng Leonardo Balerdi bay vào lưới. VAR kiểm tra tình huống nhưng không bắt lỗi Darwin Nunez.

Đến phút 53, tiếp tục từ quả phạt góc của De Arrascaeta, Maxi Araujo đánh đầu lái bóng ở cột gần qua tầm với của Rulli, nhân đôi cách biệt dù Uruguay chỉ đạt xG 0,38 cả trận.

Dồn lên tấn công với chỉ số xG lên tới 1,32, Argentina cuối cùng cũng có bàn gỡ sau hàng loạt pha bỏ lỡ của Thiago Almada, Gonzalo Montiel và Nico Paz.

Phút 73, cầu thủ vào sân thay người Gianluca Prestianni khống chế đường chuyền từ Fernandez rồi kiến tạo để Alvarez dứt điểm chéo góc rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Những phút cuối, thủ thành Fiermarin liên tiếp cản phá các cơ hội của Alvarez, khiến thầy trò Scaloni nhận thất bại cay đắng.

Theo lịch, tuyển Argentina vẫn còn một trận giao hữu nữa với Costa Rica vào ngày 18/11.

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