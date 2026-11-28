Thời gian gần đây, BHXH tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận nhiều phản ánh của người dân về các cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Người gọi tự xưng là viên chức BHXH, thông báo người dân thuộc diện được cấp thẻ BHYT theo chính sách an toàn khu hoặc được hoàn trả tiền đóng BHYT, rồi hướng dẫn "cập nhật thông tin cá nhân" để giải quyết thủ tục.

Đáng chú ý, có người gọi yêu cầu người dân đến trụ sở BHXH tỉnh tại số 152H, đường Lý Thường Kiệt, phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp. Đây là địa chỉ làm việc chính thức của BHXH tỉnh, nhưng việc người gọi nêu đúng địa chỉ không đủ để xác định cuộc gọi là của cơ quan BHXH. Người dân cần chủ động kiểm tra qua kênh chính thức trước khi đến làm việc hoặc cung cấp giấy tờ.

Gian hàng tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT trong chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân tại Phú Thọ. Ảnh: Thế Hưng.

Cụ thể, các số điện thoại được người dân cung cấp khi phản ánh gồm: 0833992183, 0981790413, 0592043938, 0766094290, 0592045205 và 0768219744. Trong đó, người sử dụng số 0981790413 tự xưng tên An, hướng dẫn tích hợp tài khoản an sinh và thực hiện các thao tác trên tài khoản cá nhân. Người dân được khuyến cáo không gọi lại, không làm theo hướng dẫn từ các số điện thoại nêu trên

Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định, việc cấp thẻ bảo hiểm y tế theo chính sách an toàn khu và hoàn trả tiền đóng bảo hiểm y tế cho người đủ điều kiện được thực hiện theo quy định, thông qua quy trình nghiệp vụ của cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Người dân không phải nộp phí, chuyển tiền cho người gọi, cài đặt ứng dụng lạ, hoặc cung cấp mã OTP để được giải quyết các quyền lợi này.

Khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu mạo danh, người dân cần dừng trao đổi, chủ động liên hệ cơ quan Bảo hiểm xã hội cơ sở gần nhất, hoặc Tổng đài chăm sóc khách hàng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 1900 9068 để kiểm tra thông tin và được hướng dẫn.

Nếu đã cung cấp thông tin, mã OTP hoặc cài đặt ứng dụng lạ, cần ngắt kết nối mạng trên điện thoại; liên hệ ngay ngân hàng qua kênh chính thức bằng thiết bị khác, hoặc trực tiếp tại quầy để đề nghị khóa, bảo vệ tài khoản. Người dân cũng nên trình báo Công an xã, phường hoặc cơ quan Công an gần nhất, đồng thời thông báo cho cơ quan Bảo hiểm xã hội để được hỗ trợ.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn mạo danh cơ quan Bảo hiểm xã hội; khi nhận được yêu cầu cung cấp thông tin hoặc hướng dẫn thực hiện thủ tục, cần chủ động liên hệ cơ quan Bảo hiểm xã hội qua các kênh chính thức để xác minh, tránh bị lợi dụng, chiếm đoạt tài sản và thông tin cá nhân.