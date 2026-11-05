Không lấy lý do thời tiết để chậm tiến độ thi công

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh kiếm tra tiến độ dự án Đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài. Ảnh: Ngọc Hiếu

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu chủ động tháo gỡ khó khăn, huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công phù hợp trong mùa mưa. Các đơn vị phải tập trung đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả đầu tư, không để những khó khăn có thể khắc phục làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Huy động tối đa nguồn lực

Tại dự án Đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh kiểm tra hiện trường, nghe báo cáo tình hình triển khai, tiến độ thi công và những khó khăn trong quá trình thực hiện.

Dự án có tổng mức đầu tư 1.143 tỷ đồng, chiều dài khoảng 9,59km, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối khu vực đô thị với Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

Theo báo cáo, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt khoảng 98,52% diện tích cần thu hồi. Tuy nhiên, tiến độ thi công chậm so với yêu cầu, hiện đã trễ khoảng 7 tháng. Một số đoạn tuyến qua vùng thấp trũng bị ngập nước, chưa thể bóc lớp đất phong hóa, đắp nền đường. Khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng cũng ảnh hưởng đến quá trình triển khai.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh nhận thấy, việc huy động nhân lực, máy móc, thiết bị tại công trường còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu tổ chức thi công và khối lượng công việc cần thực hiện.

Dự án Đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài chậm tiến độ 7 tháng. Ảnh: Ngọc Hiếu

Đồng chí Lê Trí Thanh yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu nghiêm túc rà soát phương án tổ chức thi công, khẩn trương khắc phục những tồn tại. “Thành phố hiện đã có các nguồn vật liệu phục vụ dự án trọng điểm. Dù đang trong mùa mưa, thời tiết thực tế vẫn có những thời điểm thuận lợi để thi công. Vì vậy, các đơn vị không thể lấy lý do thời tiết để giải thích cho việc chậm tiến độ mà phải chủ động phương án phù hợp. Các đơn vị cần áp dụng giải pháp kỹ thuật, tổ chức thi công trong điều kiện mùa mưa, không để xảy ra tình trạng mưa là đồng loạt dừng thi công trên toàn tuyến”, đồng chí Lê Trí Thanh nói.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm nguồn cung vật liệu đất, đá. Chủ đầu tư và nhà thầu phải tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tăng cường các mũi thi công tại những vị trí đủ điều kiện. Các đơn vị liên quan phải thường xuyên bám sát hiện trường, phối hợp xử lý kịp thời khó khăn phát sinh.

Không để các hạng mục chờ nhau

Kiểm tra dự án Cầu qua phá Tam Giang nối xã Phú Vang với xã Phú Vinh, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh nghe chủ đầu tư, đơn vị thi công báo cáo công tác chuẩn bị mặt bằng, phương án tổ chức thi công, bố trí đường công vụ, bãi đúc dầm và các điều kiện phục vụ triển khai dự án.

Đây là công trình giao thông có ý nghĩa quan trọng trong kết nối các khu vực ven phá Tam Giang, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực đầm phá.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu khẩn trương nghiên cứu phương án thi công phù hợp, sớm triển khai đường công vụ để tiếp cận các vị trí xây dựng cầu, phục vụ vận chuyển vật liệu, máy móc, thiết bị. Các hạng mục cầu cần được tổ chức thi công chủ động, không nhất thiết phải chờ hoàn thành toàn bộ nền đường chính mới triển khai. Đối với việc chuẩn bị bãi đúc dầm, đơn vị thi công khẩn trương làm việc với các hộ dân có đất trong khu vực dự kiến bố trí bãi đúc, thống nhất phương án thuê đất, chi trả kinh phí và sớm thực hiện. Chính quyền địa phương cần phối hợp, tạo điều kiện giải quyết các nội dung liên quan, không để những công việc có thể xử lý ngay ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh kiểm tra tiến độ dự án Đường Vành đai 3. Ảnh: Ngọc Hiếu

“Những công việc có thể triển khai song song phải được chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan chủ động phối hợp thực hiện. Việc chuẩn bị đường công vụ, bãi đúc dầm và các điều kiện thi công cần khẩn trương, tránh tình trạng chờ đợi giữa các hạng mục, kéo dài thời gian thực hiện dự án. Chủ đầu tư và nhà thầu phải rà soát, lập tiến độ thi công chi tiết, xác định rõ khối lượng công việc, số lượng công nhân, máy móc, phương tiện huy động và thời gian thực hiện từng hạng mục", đồng chí Lê Trí Thanh nhấn mạnh.

Tập trung mặt bằng, bảo đảm an toàn giao thông

Tiếp đó, đoàn công tác kiểm tra dự án Đường phía Tây phá Tam Giang - Cầu Hai nối dài (đoạn Phú Đa - Phú Gia). Tại hiện trường, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh đánh giá tiến độ triển khai còn chậm, ảnh hưởng đến mục tiêu hoàn thành, đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu sớm hoàn thiện công trình để phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương của người dân. Đồng thời, lưu ý công tác bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công.

Đơn vị thi công phải bố trí đầy đủ biển báo, cảnh báo tại các vị trí đang xây dựng, những đoạn đường chưa hoàn thiện và khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Các đơn vị cần có phương án tổ chức giao thông phù hợp, bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông qua khu vực công trình.

Dự án Đường phía Tây phá Tam Giang - Cầu Hai nối dài (đoạn Phú Đa - Phú Gia) tiến độ triển khai vẫn còn chậm. Ảnh: Ngọc Hiếu

Tại dự án Đường Vành đai 3, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh kiểm tra tình hình triển khai các đoạn tuyến, công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công.

Theo báo cáo, dự án đang triển khai thi công đoạn tuyến phía nam, từ nút giao đường Bùi Thị Xuân đến đường Minh Mạng; đoạn tuyến phía bắc đang chuẩn bị triển khai xây lắp. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng tại một số vị trí còn vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

“Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp với địa phương tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, khẩn trương bàn giao những vị trí đủ điều kiện để tổ chức thi công. Các đơn vị cần chủ động rà soát, điều chỉnh phương án triển khai phù hợp với điều kiện thực tế, tập trung thi công những đoạn tuyến đã có mặt bằng, tránh để chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án”, đồng chí Lê Trí Thanh yêu cầu.