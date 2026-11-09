Không lấy kết quả thi cử làm căn cứ xếp loại học sinh
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị số 37 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống gian lận thi cử, kiểm tra, đánh giá trong giáo dục và đào tạo. Đáng chú ý, với giáo dục phổ thông, kế hoạch tập trung hoàn thiện quy chế, ứng dụng công nghệ và chấn chỉnh bệnh thành tích trong đánh giá, xếp loại, thi đua, khen thưởng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khong-lay-ket-qua-thi-cu-lam-can-cu-xep-loai-hoc-sinh-246261109120408498.htm