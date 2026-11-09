Không lấy kết quả thi cử làm căn cứ xếp loại học sinh

Nếu các buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vẫn duy trì phương thức truyền đạt truyền thống, chủ yếu là đọc, diễn giải nguyên văn các điều khoản, nội dung sẽ khó tránh khỏi sự khô khan, hình thức, khó thu hút sự quan tâm của người nghe. Thế nhưng, tại phường Đại Mỗ (TP Hà Nội), một cách làm mới trong tuyên truyền pháp luật đã mang đến không khí hoàn toàn khác, khi người dân không chỉ được nghe phổ biến quy định của pháp luật mà còn được trực tiếp tham gia trao đổi, đặt câu hỏi và giải quyết những tình huống phát sinh từ thực tiễn cuộc sống.