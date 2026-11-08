Không lấy kết quả thi cử làm căn cứ xếp loại học sinh

Hơn 129.000 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Hà Nội. Ảnh: Lê Nguyễn

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 20-10-2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống gian lận thi cử, kiểm tra, đánh giá trong giáo dục và đào tạo.

Đáng chú ý, với giáo dục phổ thông, kế hoạch tập trung hoàn thiện quy chế, ứng dụng công nghệ và chấn chỉnh bệnh thành tích trong đánh giá, xếp loại, thi đua, khen thưởng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị rà soát, hoàn thiện quy chế về thi, kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ ở các cấp học. Quy định cần cập nhật những phương thức gian lận mới, nhất là sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), thiết bị công nghệ cao; làm rõ hành vi bị nghiêm cấm, quy trình kiểm soát, cơ chế kiểm tra chéo, lưu vết và trách nhiệm giải trình.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ hướng dẫn sử dụng camera, thiết bị rà soát kim loại tại những khâu có nguy cơ cao, trước hết ở kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Cục Quản lý chất lượng được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ này, dự kiến hoàn thành trước ngày 31-12-2026.

Bộ cũng sẽ hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ phân tích, đối sánh kết quả học tập, kiểm tra, đánh giá và thi, qua đó kịp thời cảnh báo dấu hiệu bất thường, nguy cơ gian lận. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các kỳ thi và thực hiện quy chế tại địa phương, cơ sở giáo dục.

Đáng chú ý, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương, nhà trường đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, khắc phục bệnh thành tích. Các đơn vị không được lấy riêng tỷ lệ học sinh khá, giỏi, tỷ lệ tốt nghiệp hay kết quả thi làm căn cứ đánh giá, xếp loại, khen thưởng tập thể, cá nhân. Bộ nghiêm cấm việc chỉ đạo, gây sức ép hoặc can thiệp trái quy định nhằm nâng điểm, nâng tỷ lệ tốt nghiệp, làm sai lệch kết quả học tập, kết quả thi hoặc che giấu vi phạm.