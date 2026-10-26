Không lấy biên chế hiện có để hợp thức hóa hiện trạng cho giai đoạn 2027-2031

Bộ Nội vụ vừa ban hành văn bản hướng dẫn rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Việc rà soát áp dụng với các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (trừ nhóm 1, nhóm 2) và các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác sử dụng ngân sách nhà nước.

Bộ Nội vụ yêu cầu việc rà soát vị trí việc làm phải xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng cơ quan, đơn vị, làm rõ nội dung công việc, sản phẩm, người chịu trách nhiệm và năng lực cần thiết.

Nhu cầu nhân lực phải được xác định theo khối lượng, tính chất công việc và điều kiện thực hiện, không căn cứ vào số biên chế hay số người đang làm việc.

“Không lấy số biên chế hiện có để hợp thức hóa hiện trạng; không đồng nhất một vị trí việc làm với một người hoặc đồng nhất số người quy đổi với chỉ tiêu biên chế được giao”, Bộ Nội vụ nhấn mạnh.

Các bộ, ngành, địa phương phải loại bỏ những vị trí việc làm riêng lẻ được tạo ra chỉ do công đoạn ngắn, nhiệm vụ đột xuất hoặc khác biệt về tên gọi. Những vị trí không còn phù hợp cần được điều chỉnh, tích hợp hoặc loại bỏ; chỉ bổ sung vị trí mới khi thực sự phát sinh nhiệm vụ và đúng thẩm quyền.

Việc rà soát phải tính đến tác động của phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số, cơ chế tự chủ và xã hội hóa đối với nhiệm vụ, nguồn nhân lực. Các cơ quan được kế thừa kết quả rà soát trước đây nhưng chỉ sử dụng những nội dung còn phù hợp và đã được kiểm chứng.

Việc xác định nhu cầu nhân lực phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc thực tế, không dựa trên số người hiện có. Ảnh: Thạch Thảo.

Bộ Nội vụ lưu ý không áp dụng chung một danh mục vị trí việc làm hay định mức nhân lực cho tất cả cơ quan, đơn vị. Phương pháp xác định phải phù hợp với đặc điểm công việc của từng khối, từng cấp, phân biệt công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước với viên chức cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.

Theo hướng dẫn, đơn vị trực tiếp sử dụng nhân lực chịu trách nhiệm kê khai, cập nhật và xác nhận tính chính xác, đầy đủ của thông tin về nhiệm vụ, sản phẩm, khối lượng công việc và nhân lực hiện có. Cơ quan tham mưu về tổ chức, biên chế có trách nhiệm kiểm tra báo cáo.

Các bộ, ngành, địa phương phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu minh chứng, bảo đảm cơ sở pháp lý và khoa học phục vụ việc kiểm chứng.

Thời hạn gửi bộ biểu mẫu về Bộ Nội vụ là trước ngày 5/11/2026; việc kiểm tra, chuẩn hóa dữ liệu phải hoàn thành trước ngày 15/11/2026.

Kết quả xác định nhu cầu nhân lực sẽ là căn cứ xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031. Trong tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao, người đứng đầu cơ quan, địa phương được chủ động điều động, bố trí linh hoạt giữa các vị trí việc làm theo yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm trình độ và chất lượng đáp ứng công việc.