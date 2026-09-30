Khổng Lào xây dựng trường học không khói thuốc

Hiện nay, trên địa bàn xã Khổng Lào có 6 trường học, với tổng số hơn 4.000 học sinh cùng 322 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Trong đó, 1.446 học sinh THCS là nhóm được địa phương đặc biệt chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phòng ngừa tác hại của thuốc lá. Để triển khai hiệu quả công tác này, UBND xã Khổng Lào chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp với các nhà trường tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các quy định liên quan đến thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Giáo viên Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng, xã Khổng Lào lồng ghép tuyên truyền về tác hại của thuốc lá trong các giờ học.

Từ năm học 2025-2026 đến nay, các nhà trường xây dựng kế hoạch và triển khai mô hình “Trường học không khói thuốc”. Nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá được lồng ghép tuyên truyền cho học sinh trong giờ chào cờ, sinh hoạt lớp, hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm và các môn học. Hình thức tuyên truyền cũng được đổi mới thông qua sân khấu hóa, vẽ tranh, thi tìm hiểu kiến thức về tác hại của thuốc lá, tạo sự gần gũi, dễ tiếp nhận. Các trường còn tổ chức cho học sinh THCS ký cam kết không sử dụng thuốc lá.

Theo số liệu thống kê, hiện nay 100% các trường học trên địa bàn đã đưa quy định không hút thuốc lá, không sử dụng thuốc lá điện tử vào nội quy, quy chế; tổ chức ký cam kết giữa nhà trường - học sinh - phụ huynh. Đến nay, có 39 lớp với 1.446/1.446 học sinh THCS đã ký cam kết không hút thuốc lá.

Các trường học trên địa bàn xã Khổng Lào đẩy mạnh hoạt động tập thể, giúp học sinh tránh xa thuốc lá.

Không chỉ hướng đến học sinh, các nhà trường còn chú trọng xây dựng môi trường giáo dục mà cán bộ, giáo viên, nhân viên là những người gương mẫu thực hiện. Quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên trường được quán triệt; nội dung thực hiện được đưa vào tiêu chí đánh giá thi đua cuối năm.

Tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hoang Thèn, phòng, chống tác hại thuốc lá được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh. Thầy giáo Nguyễn Đức Giỏi - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Để xây dựng trường học không khói thuốc, nhà trường xác định tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, phù hợp với từng lứa tuổi, giúp học sinh nhận biết rõ tác hại của thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử. Bên cạnh tuyên truyền, nhà trường tăng cường phối hợp với gia đình, nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm quy định không hút thuốc trong trường học”.

Các trường học trên địa bàn xã Khổng Lào đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về Luật phòng, chống tác hại thuốc lá đến học sinh.

Từ nhà trường, công tác phòng, chống tác hại thuốc lá được mở rộng tới gia đình. Qua các cuộc họp phụ huynh và nhóm liên lạc của lớp, phụ huynh được tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử; vận động không hút thuốc trước mặt con, không sai khiến con đi mua thuốc lá và phối hợp với nhà trường quản lý, giáo dục con em ngoài giờ học.

Cùng với nhà trường và gia đình, xã Khổng Lào đẩy mạnh tuyên truyền trong cộng đồng thông qua hệ thống loa truyền thanh, biển báo cấm hút thuốc tại trường học và các hình thức phù hợp với từng địa bàn. Tại những khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số, xã phát huy vai trò của trưởng thôn, bản và người có uy tín để đưa thông tin đến người dân.

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng tìm hiểu về tác hại của thuốc lá.

Anh Hoàng Đức Thông - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Khổng Lào cho biết, địa phương xác định xây dựng trường học không khói thuốc cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Phòng Văn hóa - Xã hội làm đầu mối phối hợp với các nhà trường, trạm y tế, Công an xã và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm; đồng thời phát huy vai trò của gia đình, thôn, bản và người có uy tín trong giám sát, giáo dục học sinh.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, những năm gần đây, các trường học trên địa bàn xã chưa phát hiện học sinh sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử; không ghi nhận trường hợp hút thuốc trong và xung quanh khuôn viên trường. Nhận thức của học sinh, giáo viên và phụ huynh về tác hại của thuốc lá từng bước được nâng lên.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, xã Khổng Lào tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, duy trì và nhân rộng mô hình “Trường học không khói thuốc”, tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng, qua đó phát huy vai trò của học sinh, giáo viên và toàn xã hội trong xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, không khói thuốc.